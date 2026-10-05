Pedro Sánchez disuelve las Cortes y adelanta las elecciones generales en España para el 29 de noviembre

MADRID._ El Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez anunció este lunes en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el domingo 29 de noviembre.

La decisión adelanta los comicios previstos originalmente para 2027 y abre un tenso escenario político en el país.

El desencadenante directo de esta decisión fue el revés parlamentario sufrido por el Ejecutivo de coalición (PSOE y Sumar) el pasado viernes, cuando el Congreso rechazó dos decretos clave en materia de vivienda.

Los textos, que planteaban límites a las compras especulativas y medidas de protección contra los desahucios, cayeron tras el voto en contra del Partido Popular (PP), Vox y los independentistas catalanes de Junts.

La votación dejó al descubierto la debilidad legislativa del Gobierno en un contexto de creciente presión social por la crisis habitacional.

En las últimas semanas, protestas masivas, acampadas en la Puerta del Sol de Madrid y el desahucio de una anciana de 87 años tensionaron el debate público, empujando al Ejecutivo a un punto de inflexión tras un fin de semana de reflexión.



El mensaje de Moncloa

En su comparecencia, el Presidente español justificó la convocatoria apelando a la necesidad de renovar el mandato popular ante un Parlamento bloqueado.

“Hemos tenido que lidiar con la peor oposición de nuestra historia democrática. Ha llegado el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país”, señaló Sánchez.

El líder socialista dijo que la cita con las urnas como una disyuntiva entre continuar con el programa progresista de su Gobierno, destacando los indicadores de crecimiento económico respecto al resto de la Unión Europea, o dar paso a un gobierno de coalición entre la derecha (PP) y la extrema derecha (Vox).

“Frente a sus áticos, sus recortes y su servilismo a las élites, nuestro compromiso con la gente: vivienda asequible, servicios públicos y derechos sociales. España tiene que seguir avanzando y, para eso, necesitamos que la ciudadanía amplíe nuestra fuerza en el Parlamento. Toca movilizarse. Toca pelear”, publicó Sánchez en sus redes sociales.

“El 29 de noviembre vamos a hacer historia. Otra vez”.



Reacciones de la Oposición

Las principales fuerzas de la Oposición reaccionaron de inmediato tras el anuncio.

En el Partido Popular (PP), su líder Alberto Núñez Feijóo celebró la convocatoria tras meses de exigir la disolución de las Cortes, argumentando que el país necesita dejar atrás la inestabilidad de la legislatura actual.

Santiago Abascal, líder de Vox en España, el partido de ultraderecha, dio la bienvenida al adelanto electoral, aunque advirtió sobre no confiarse frente a la capacidad de movilización del PSOE.



Calendario electoral

El decreto de disolución de las Cortes se publicará oficialmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), activando los 54 días que establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

La publicación del BOE se prevé que se realice este 6 de octubre, para dar paso a la presentación de candidaturas del 21 al 26 de octubre.

El inicio de campaña electoral sería a partir del 13 de noviembre, concluyendo en la llamada jornada de reflexión el 28 de noviembre y la votación el día 29.

Mientras el Parlamento permanece disuelto, la Diputación Permanente del Congreso asumirá las funciones legislativas mínimas.