Pentágono advierte riesgo para estadounidenses en México por violencia de cárteles

Mandos de Fuerzas Especiales del Pentágono de Estados Unidos advirtieron ante el Congreso de ese país que la violencia de los cárteles del narcotráfico representa un riesgo particular para los residentes permanentes estadounidenses que viven en México y los turistas quienes visitan el País cada año, en un contexto marcado por la proximidad de la Copa Mundial de Futbol 2026.

El testimonio fue presentado el 19 de marzo, de forma conjunta ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de EU, por el almirante Frank Bradley, jefe del Comando de Operaciones Especiales de EU, y por Derrick Anderson, subsecretario adjunto del Pentágono para Operaciones Especiales.

Ambos funcionarios advirtieron que la percepción creciente del apoyo estadounidense a las operaciones contra los cárteles en México incrementa el riesgo para sus connacionales.

“La violencia incitada por los cárteles plantea desafíos de seguridad persistentes en toda la región, incluyendo en México, donde residen 1.6 millones de residentes permanentes de EU y que recibe la visita anual de 9 millones de turistas de EU”, señala el documento presentado por Bradley y Anderson.

“La reciente publicidad y el aumento en la percepción sobre el apoyo estadounidense a las operaciones contra los cárteles en México suscitan preocupaciones sobre el riesgo para los ciudadanos de EU”, añade el testimonio.

La alerta se produce mientras México se prepara para albergar 13 partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026 durante el verano, además de 4 encuentros clasificatorios programados para finales de marzo.

La advertencia llegó semanas después de que, el 25 de febrero pasado, la Embajada de EU en México levantó las restricciones de viaje para ciudadanos estadounidenses en ciertas áreas del País, medida que había sido implementada tras la operación policial del 22 de febrero que concluyó con la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

EU mantiene vigente su alerta de viaje a México, publicada originalmente en agosto de 2025, en la que recomienda ejercer mayor precaución al señalar riesgos de crimen, secuestro y terrorismo. Dicha alerta desaconseja viajar a los estados de Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Colima, Michoacán y Guerrero.

En su testimonio escrito, Bradley y Anderson destacaron el papel de las operaciones especiales estadounidenses en el combate a las organizaciones del crimen transnacional en las Américas y extendieron un ofrecimiento formal de cooperación a las Fuerzas Armadas mexicanas.

“Aplaudimos su reciente eficacia y nos mantenemos preparados para proporcionar apoyo de Fuerzas de Operaciones Especiales (SOF, por sus siglas en inglés) a las Fuerzas Militares y de seguridad mexicanas con el fin de desmantelar las organizaciones narco-terroristas”, señalaron los funcionarios.

Según el diagnóstico presentado por el Pentágono, las redes del narcotráfico en el continente americano continúan socavando la gobernabilidad en la región y alimentan flujos ilegales de drogas y migrantes irregulares que afectan a EU, aun con el reforzamiento en la seguridad fronteriza.

El almirante Bradley ha sido objeto de cuestionamientos por parte del Partido Demócrata en el Congreso de EU debido al papel central que ha desempeñado desde septiembre de 2025 en los polémicos bombardeos contra presuntas embarcaciones del narcotráfico en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico.

Por su parte, el general Gregory Guillot, jefe del Comando Norte del Pentágono, confirmó tener conocimiento de un creciente hostigamiento -principalmente a través de comunicaciones telefónicas- contra tropas estadounidenses desplegadas en la frontera de California con México, situación que vinculó con las repercusiones del operativo en que murió “El Mencho”.