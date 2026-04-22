Pentágono anuncia la salida del Secretario de Marina de Estados Unidos

El Pentágono anunció que el Secretario de Marina de Estados Unidos John C. Phelan dejará el cargo con efecto inmediato.

En su lugar, el portavoz del Pentágono Sean Parnell anunció que su lugar será ocupado de manera interina por el subsecretario Hung Cao.

La salida de Phelan fue comunicada por el Departamento de Guerra, entidad que expresó su agradecimiento al funcionario por el servicio prestado a la Marina y a Estados Unidos.

”Agradecemos al Secretario Phelan su servicio al Departamento y a la Marina de los Estados Unidos”, señalaron en un comunicado conjunto el Secretario de Guerra y el Subsecretario de Guerra.

El comunicado oficial también incluyó buenos deseos para el futuro profesional de Phelan, tras su cese de funciones.

Hung Cao, quien previamente ocupaba el puesto de Subsecretario de Marina, asumirá la dirección de la institución de manera temporal.

El movimiento en la Secretaría de Marina ocurre después de otros ajustes que se hicieron en los mandos del Ejército por parte del Secretario de Guerra, Pete Hegseth.