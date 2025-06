Pentágono despliega 700 marines en LA para enfrentar protestas; California demanda a Trump

El Pentágono, sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos (DOF, por sus siglas en inglés), desplegó a alrededor de 700 elementos de la Marina, en el área metropolitana de Los Ángeles, California, para ayudar a los dos mil 100 miembros de la Guardia Nacional desplegados en dicha ciudad para responder a las protestas contras redadas migratorias.

Los elementos del Segundo Batallón, del Séptimo Regimiento, de la Primera División de Infantería de Marina, fueron desplegados desde su base en Twentynine Palms, en el desierto del sur de California, para resguardar propiedad y personal federal, incluidos los agentes de inmigración, según lo detalló el Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM, por sus siglas en inglés), en un comunicado.

“Aproximadamente 700 infantes de marina del 2.º Batallón, 7.º Regimiento de Marines, 1.ª División de Marines se integrarán fluidamente con las fuerzas del Título 10 de la Fuerza de Tarea 51, que protegen al personal y la propiedad federal en el área metropolitana de Los Ángeles”, indicó el USNORTHCOM.

“La activación de los Marines tiene como objetivo proporcionar a la Fuerza de Tarea 51 una cantidad adecuada de fuerzas para brindar cobertura continua del área en apoyo de la agencia federal principal”, agregó el Comando Norte de Estados Unidos.

“La Fuerza de Tarea 51 es el Puesto de Mando de Contingencia del Ejército Norte de los EU, que proporciona una capacidad de despliegue rápido para colaborar con las autoridades civiles y las entidades del Departamento de Defensa en respuesta a las Operaciones de Defensa y Seguridad Nacional. Está comandada por el mayor general Scott M. Sherman”, dijo el USNORTHCOM.

“La Fuerza de Tarea 51 está compuesta por aproximadamente 2100 soldados de la Guardia Nacional con estatus de Título 10 y 700 infantes de marina en servicio activo. Sus efectivos han recibido capacitación en desescalada, control de multitudes y normas vigentes para el uso de la fuerza”, finalizó.

“No se tiene previsto que los marines y los efectivos de la Guardia Nacional realicen labores policiales, lo cual está prohibido en virtud de la Ley Posse Comitatus. Trump no ha invocado la Ley de Insurrección para permitirles realizar tareas policiales y no está claro si tiene la intención de hacerlo”, señaló la agencia The Associated Press (AP).

Jim McDonnell, jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado, que confiaba en la capacidad de dicha institución para lidiar con las manifestaciones a gran escala y que la llegada de los marines sin una coordinación previa, les presentaba un “importante desafío logístico y operativo”.

Por su parte, el fiscal general de California, Rob Bonta, anunció sus planes de presentar una demanda sobre el despliegue de la Guardia Nacional, diciendo que Trump había “pisoteado” la soberanía del estado.

“No tomamos a la ligera que el presidente abuse de su autoridad y movilice ilegalmente a efectivos de la Guardia Nacional de California”, declaró Bonta, quien también comentó que planearía una orden judicial que declarar ilegal el uso de las Fuerzas Armadas por parte de Trump y solicitar una orden de restricción para detener el despliegue.

El despliegue de la Guardia Nacional se produjo luego de dos días de protestas que comenzaron el viernes en el centro de Los Ángeles, después de que las autoridades federales de inmigración arrestaron a más de 40 personas durante la jornada en toda la ciudad californiana.

El domingo 8 de junio de 2025, las multitudes bloquearon una importante autopista y prendieron fuego a autos autónomos mientras los elementos de la Guardia Nacional respondían con gas lacrimógeno, balas de goma y granadas aturdidoras.

El lunes, miles de personas inundaron las calles aledañas al Ayuntamiento para una manifestación previa a la audiencia de David Huerta, un líder sindical que fue liberado horas más tarde tras pagar una fianza de 50 mil dólares.

Huerta -presidente de Service Employees International Union California, que representa a miles de conserjes, agentes de seguridad y otros trabajadores del estado- fue detenido mientras protestaba el viernes 6 de junio de 2025, contra las redadas de inmigración.

En tanto que Trump declaró, en su cuenta de la red social Truth, el lunes 9 de junio de 2025, que la ciudad de Los Ángeles habría quedado “completamente destruida”, si él no hubiera ordenado el despliegue de la Guardia Nacional. Más tarde, durante un evento en la Casa Blanca, añadió que los gobernantes del estado “tenían miedo de hacer algo”.

El republicano acusó al gobernador Gavin Newsom y a la alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, de mentir y minimizar la seriedad de las manifestaciones, que comenzaron de manera pacífica y luego escalaron durante el fin de seman, hasta resultar en enfrentamientos con agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), con más de 100 personas arrestadas.

“Tomamos una gran decisión al enviar a la Guardia Nacional para lidiar con los violentos disturbios instigados en California. De no haberlo hecho, Los Ángeles habría quedado completamente destruida”, advirtió Trump en su plataforma Truth Social.

Según el mandatario, el “incompetente” Newsom y la alcaldesa Bass, ambos demócratas, deberían decir “Gracias, presidente Trump, es tan maravilloso. No seríamos nada sin usted, señor”, pero en su lugar “prefieren mentirle al pueblo de California y a Estados Unidos, diciendo que [el envío de tropas] no era necesario y que estas son ‘protestas pacíficas’”.

“Basta con ver las fotos y los videos de la violencia y la destrucción para darse cuenta”, insistió.

El 9 de junio de 2025, el gobernador de California criticó las condiciones en que se hallarían fuerzas federales que fueron enviadas a Los Ángeles por el Gobierno de Trump, pese a que él pidió que se retiraran del estado.

A través de su cuenta de X, Newsom compartió imágenes de soldados acostados en el suelo, en un espacio pequeño, pero no reveló de qué lugar se trataba.

“Enviaste a tus tropas aquí sin combustible, comida, agua ni un lugar para dormir. Aquí están, obligados a dormir en el suelo, apilados uno sobre el otro”, señaló el gobernador, acompañando las imágenes.

Asimismo, Newsom criticó que, si alguien estaba tratando de manera irrespetuosa a las tropas estadounidenses, era el propio presidente del país.

Trump opinó que la situación en Los Ángeles estaba “bajo control” tras los disturbios de las protestas contra las redadas migratorias, aunque no descartó desplegar a los marines como lo hizo con la Guardia Nacional.

“Veremos qué pasa”, respondió el presidente a la prensa, al ser cuestionado por un posible despliegue de marines. “Creo que lo tenemos muy bien bajo control. Creo que habría sido una situación muy mala. Iba en la dirección equivocada. Ahora va en la dirección correcta”, declaró.

El mandatario republicano apuntó además que esperaba tener “el apoyo” del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, porque, dijo, él era el “gran beneficiario si se solucionan sus problemas”.

Trump afirmó que si fuera el jefe de la Patrulla Fronteriza, Tom Homan, arrestaría a Newsom por los disturbios contra agentes de inmigración en Los Ángeles.

Al ser cuestionado por la prensa, el presidente afirmó que el gobernador era un “buen chico”, pero “todos saben que es incompetente”.

“Yo lo haría, si fuera Tom. Me parece genial, pero lo está haciendo fatal. Mira, me cae bien Gavin Newsom, es un buen tipo, pero es incompetente, todo el mundo lo sabe”, enfatizó Trump cuando se le preguntó si Homan debería arrestar al gobernador.

El conocido como “zar de la frontera” designado por Trump, defendió el 8 de junio de 2025, la decisión de desplegar dos mil efectivos de la Guardia Nacional para aplacar las protestas en Los Ángeles y amenazó con arrestar a la alcaldesa de la ciudad y al gobernador de California, “si se exceden” en sus competencias.

“El gobernador de California y la alcaldesa de Los Ángeles podrían enfrentar arrestos si se exceden”, dijo Homan en una entrevista con la cadena NBC News, tras negar la afirmación previa de Newsom de que la administración Trump estaba creando un “espectáculo” y sembrando el “caos” con las detenciones.

“Lo digo por cualquiera [...] Es un delito grave resguardar y ocultar a sabiendas a un migrante irregular. Es un delito grave impedir que las fuerzas del orden hagan su trabajo”, añadió el “zar de la frontera”.

“Estoy presentando una demanda contra la administración de Trump para poner fin a la toma ilegal de @TheCalGuard, que ha aumentado el caos y la violencia en Los Ángeles”, escribió Newsom, el 9 de junio de 2025, en su cuenta de la red social X.

Según el gobernador, esta denuncia era porque el presidente violó la Constitución de Estados Unidos, ya que se “extralimitó” al haber violado la soberanía del estado.

“La violación de la Constitución de Estados Unidos por parte de Donald Trump constituye una extralimitación de su autoridad”, insistió el gobernador.

Docenas de personas fueron arrestadas durante el fin de semana. Una fue detenida el domingo por lanzar una bomba incendiaria a la policía y otra por embestir una motocicleta contra una línea de oficiales.

A través de una carta enviada la tarde del domingo 8 de junio de 2025, el gobernador de California pidió a Trump que rescindiera el despliegue de la Guardia Nacional, calificándolo de una “grave violación de la soberanía estatal”.

El gobernador, quien estaba en Los Ángeles reuniéndose con las fuerzas del orden locales y funcionarios, advirtió a los manifestantes que no cayeran en la trampa de Trump y que podrían ser arrestados por violencia o destrucción de propiedad.

“Trump quiere caos y ha instigado la violencia [...] Mantengan la paz. Manténganse enfocados. No le den la excusa que está buscando”, afirmó Newsom, ante el despliegue de la Guardia Nacional de un estado, sin la solicitud de su gobernador.

Mientras tanto, Newsom ha dicho repetidamente que las autoridades de California tenían la situación bajo control. Se burló de Trump por publicar un mensaje de felicitación a la Guardia Nacional en la red social Truth, antes de que las tropas llegaran a Los Ángeles.

La última vez que se activó a la Guardia Nacional sin el permiso de un gobernador fue en 1965, cuando el presidente Lyndon B. Johnson envió tropas para proteger una marcha por los derechos civiles en Alabama.

En una directiva el sábado 7 de junio de 2025, Trump invocó una disposición legal que le permitía desplegar a miembros del servicio federal cuando hubiera “una rebelión o peligro de una rebelión contra la autoridad del Gobierno de los Estados Unidos”.