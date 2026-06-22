$!Periodistas sinaloenses reciben el Premio Internacional Rey de España por investigación sobre muertes en el Río Bravo

Por su documentación sobre la muerte de migrantes en la frontera norte de México, el equipo de investigación de El Universal, integrado entre otros periodistas por Miriam Ramírez y Silber Meza, recibió este lunes el Premio Internacional Rey de España de Periodismo, uno de los galardones más prestigiosos del ámbito iberoamericano.
El trabajo premiado, titulado ‘Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos’, obtuvo el reconocimiento en la categoría de Periodismo de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria.
La investigación pone rostro y cifras al creciente número de personas que pierden la vida por ahogamiento al intentar cruzar hacia Estados Unidos.
El jurado de los premios calificó la obra como un buen trabajo de campo, interactivo, actual, y destacaron que el reportaje cuenta con una factura técnica inmejorable y fotografías impactantes que, apoyadas en una interfaz de alta calidad, logran sumergir al lector en el drama humano que se vive en las aguas del río.
Durante la ceremonia, el Rey Felipe sexto hizo entrega del galardón a Miriam Ramírez y Silber Meza, quienes acudieron en representación del amplio equipo multidisciplinario que hizo posible la investigación.
En el marco de la entrega, Leandro Lamor Torres, director de la Agencia EFE, dedicó unas palabras especiales a los periodistas mexicanos, subrayando que su labor es un ejemplo de resistencia y compromiso.
“Reconocidos por vuestro trabajo sobre la letalidad de la inmigración que traen hasta nosotros el eco desgarrador de una profesión que baila en México con la vida y con la muerte a cada paso”, mencionó Lamor Torres.
Además, Lamor Torres destacó el trabajo periodístico en México, calificándolo como un ejemplo de resistencia y compromiso debido al asesinato de al menos 200 periodistas en 20 años.
“En España la polarización y los bulos nos suben en el desconsuelo y los buenos periodistas trabajan contra estas lacras, pero amigos, amigos de México, comparado con esto con vuestro coraje palidecemos. Sois un ejemplo de compromiso, de resistencia, sois un ejemplo de libertad”, compartió.
El reportaje fue un esfuerzo conjunto que incluyó a profesionales como:
- Daniela Guazo.
- Alejandra Franco.
- Paola Reyes.
- Justin Hamel.
- Valente Rosas.
- Melissa del Bosque.
- Charles Boutaud.
- Jack Sapoch.
- Charlotte Alfred.
- Ariadne Papagapitos.
- Sarah Cahlan.
- Arelis R. Hernández.
- Nadine Ajaka.
- Christine Armario.
- Natalia Jiménez.
- Jonathan Baran.
- Junne Alcantara.
- Imogen Piper.
- Elyse Samuels.