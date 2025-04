$!Personas sin hogar, jóvenes, aficionados al fútbol: la larga fila para despedir al Papa Francisco

Sería natural pensar que a los más necesitados, alineados para un último adiós, se les reconoce por un jersey raído, un agujero en los zapatos, una mirada inclinada bajo el peso de las preocupaciones. Pero la verdadera marca que los distingue es otra: una profunda devoción que no busca protagonismo. Una gratitud que trasciende las formas, las jerarquías. “No he estado en una iglesia desde...”, Elías sacude la cabeza.

Y no faltan las páginas en blanco. Siguen llenándose, mientras los fieles, a medida que el sol empieza a asomar por las cúpulas de Roma, comienzan a animar la Via della Conciliazione.

Quienes frecuentan Campo de’ Fiori por las tardes le conocen: sentado en la esquina de una tienda con la persiana bajada, entre los brazos una guitarra algo desafinada y Bob Dylan en los labios. Don’t Think Twice, It’s All Right es su caballo de batalla.

Con los transeúntes comparte lo poco que tiene: a menudo caramelos comprados en la panadería de al lado y dejados por algún turista de gran corazón de la patria común, los Estados Unidos de América.

Hoy no dice dónde dejó su instrumento musical, pero del Papa Francisco algo sí: “Era un gran hombre, hablaba como un amigo”. Recuerda el almuerzo con él -y con otros mil300 personas necesitadas- en el Aula Pablo VI el pasado 17 de noviembre.

“¿Eso cuenta como Iglesia, o no?”, pregunta sonriendo.

Emisoras de todo el mundo

Mientras tanto, la gran maquinaria mediática que cubrirá la aproximación al funeral del Pontífice ya está en marcha. Los puestos de los periodistas están dispuestos a una distancia diligente unos de otros.

Un camarógrafo coloca su cámara en un trípode, mientras un enviado repite para sí el texto que ha anotado en un papel. Voces en español, portugués, ruso, inglés se mezclan en el aire.