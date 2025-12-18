Petro critica a Trump y afirma que Estados Unidos robó territorio a México

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que el Gobierno de Estados Unidos robó territorio mexicano durante el siglo 19.

Las declaraciones del mandatario colombiano se dieron como respuesta a las recientes exigencias del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la devolución de activos petroleros en la República de Venezuela.

Petro señaló que entidades como Texas y California son territorios invadidos que pertenecían originalmente al Estado mexicano.

Durante su intervención pública, cuestionó la disparidad en el discurso político internacional respecto a la soberanía territorial.

Petro sostuvo que, mientras Donald Trump exige la restitución de inversiones energéticas en el extranjero, los líderes de América Latina no han demandado la devolución de las tierras perdidas ante la nación norteamericana.

“Ahí sí un presidente latinoamericano no puede decir: devuélvanlo, nos lo robaron. En cambio él sí puede”, declaró durante su presentación en Bogotá.

Este pronunciamiento surge tras las declaraciones de Trump el 17 de diciembre, en las cuales el Presidente de Estados Unidos justificó la implementación de un bloqueo naval contra embarcaciones que transporten hidrocarburos desde o hacia Venezuela.

Trump argumentó que las empresas de su País sufrieron la incautación ilegal de derechos energéticos por parte de la administración venezolana hace años y sentenció que “lo queremos de vuelta”.

La postura de Trump se enmarca en una campaña de presión de varios meses dirigida contra el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Según el Gobierno de Estados Unidos, la toma de activos petroleros fue una acción fuera de la legalidad internacional que justifica la táctica actual de sanciones y bloqueos.

Trump enfatizó que las inversiones estadounidenses en el sector energético venezolano fueron sustraídas “no hace mucho tiempo” y reiteró la intención de recuperar dichos recursos.

El contraste histórico señalado por Petro sobre el territorio de Texas, California y el sur de Estados Unidos añade una nueva dimensión diplomática a la tensión entre la Casa Blanca y los gobiernos de tendencia izquierdista en la región.

El funcionario colombiano utilizó estos antecedentes para desestimar la legitimidad de las exigencias económicas de Estados Unidos sobre el patrimonio de Venezuela.

Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha emitido una respuesta oficial a los señalamientos del Mandatario de Colombia.