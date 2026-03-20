Petro enfrenta investigación penal en Estados Unidos por presuntos vínculos con narcotraficantes

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, es objeto de una investigación penal por parte de al menos dos fiscalías federales de Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico, reveló el diario The New York Times, citando fuentes familiarizadas con el asunto.

Según esas fuentes, las indagatorias giran en torno a posibles reuniones de Petro con narcotraficantes y a si su campaña presidencial de 2022 solicitó donaciones a traficantes de drogas.

Las investigaciones corren a cargo de las fiscalías federales de Manhattan y Brooklyn, y se encuentran en sus primeras etapas.

La Presidencia de Colombia no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Nicholas Biase, portavoz de la Fiscalía Federal de Manhattan, declinó hacer comentarios al respecto. Un portavoz de la Fiscalía Federal de Brooklyn tampoco respondió a la solicitud de información.

Petro es el primer Presidente de izquierda en la historia reciente de Colombia. Nacido el 19 de abril de 1960 en Ciénaga de Oro, Córdoba, en el norte del País, es economista y líder del partido Pacto Histórico. Cuenta con estudios en la Universidad Externado de Colombia, especialización en Administración Pública y estudios de posgrado en economía y medio ambiente.

En su juventud militó en el Movimiento 19 de Abril (M-19), guerrilla urbana partícipe del conflicto armado interno colombiano entre 1974 y 1990, de la que se desmovilizó para participar en la redacción de la Constitución política de 1991.

Con una extensa trayectoria legislativa que incluyó dos periodos como Senador de la República y varios como representante a la Cámara de Representantes, Petro fue también Alcalde de Bogotá de 2012 a 2015.

El 7 de agosto de 2022 asumió la Presidencia de Colombia tras vencer al candidato Rodolfo Hernández en la segunda vuelta electoral del 19 de junio, con más de 11 millones de votos y el 50.44 por ciento de los sufragios emitidos, convirtiéndose en el primer Mandatario de izquierda en llegar al poder en ese País.

La investigación surge en el contexto de una relación bilateral marcada por tensiones entre Petro y el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo deterioro comenzó en enero de 2025, cuando el Mandatario colombiano bloqueó el aterrizaje de dos aviones militares estadounidenses que transportaban deportados colombianos, al alegar un trato indigno hacia sus connacionales.

Trump respondió con amenazas de aranceles de hasta 50 por ciento a las exportaciones colombianas y con sanciones a funcionarios del Gobierno colombiano.

Colombia cedió ese mismo día y aceptó todas las condiciones impuestas por la Casa Blanca.

Los enfrentamientos verbales se intensificaron a lo largo de 2025.

Petro Urrego calificó públicamente a Trump como “cómplice del genocidio” en Gaza, mientras que el Mandatario estadounidense respondió describiéndolo como “capo de la droga”.

En septiembre de ese año, Trump retiró la visa al Presidente colombiano y a varios de sus familiares, además de imponerles sanciones económicas.

El Gobierno de la Casa Blanca llegó a señalar que Colombia había “fallado notablemente” en sus obligaciones para combatir el narcotráfico y descertificó al país sudamericano, lo que implicó una serie de restricciones adicionales.

La relación inició un proceso de distensión a comienzos de 2026, tras las operaciones militares de Estados Unidos en Venezuela.

El 3 de febrero de 2026, ambos mandatarios se reunieron en la Casa Blanca en un encuentro que Trump calificó de “muy buena” y Petro describió como “positiva”, en la que abordaron temas de narcotráfico, la situación en Venezuela y la cooperación bilateral.

La visa del Presidente colombiano le fue devuelta hasta el final de su mandato.