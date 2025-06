$!Pide León XIV a los nuevos sacerdotes reconstruir la credibilidad de una Iglesia herida

El Papa exhortó a los ordenandos a permanecer siempre en el camino del Señor, siendo siervos de Dios en el pueblo de Dios, presentes en un mundo real y no ideal: “como Jesús, son personas de carne y hueso las que el Padre pone en su camino. A ellos se consagran, sin separarse de ellos, sin aislaros, sin hacer del don recibido una especie de privilegio”.

“Somos el pueblo de Dios. El Concilio Vaticano II hizo más viva esta conciencia, casi anticipando un tiempo en que la pertenencia se debilitaría y el sentido de Dios se enrarecería. Ustedes son testigos de que Dios no se ha cansado de reunir a sus hijos, por diversos que sean, y de formarlos en una unidad dinámica”, dijo el Obispo de Roma en su homilía.

En la basílica de San Pedro del Vaticano el Papa León XIV presidió la misa con rito de Ordenación sacerdotal, este sábado 31 de mayo, consagrando a once nuevos presbíteros para la Diócesis de Roma.

“Juntos, pues, reconstruiremos la credibilidad de una Iglesia herida, enviada a una humanidad herida, dentro de una creación herida. Todavía no somos perfectos, pero es necesario ser creíbles”, expresó el Papa animando a los neo sacerdotes en su misión.

Ministros de esperanza

Indicando además que “Jesús resucitado nos muestra sus heridas y, aunque son signo de rechazo por parte de la humanidad, nos perdona y nos pone en camino. No lo olvidemos. También hoy sopla sobre nosotros (cf. Jn 20,22) y nos hace ministros de esperanza. ‘Para que ya no miremos a nadie a la manera humana’ (2 Co 5,16): todo lo que está roto y perdido a nuestros ojos se nos aparece ahora en el signo de la reconciliación”.

Al final de su homilía, el Papa agradeció por el llamado vocacional de los nuevos ministros: “Les damos gracias y damos gracias a Dios que los ha llamado al servicio de un pueblo totalmente sacerdotal. Juntos, unimos el cielo y la tierra”.