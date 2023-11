Hasta el 23 de octubre, 72 instalaciones sanitarias habían sido atacadas en Gaza, según la OMS. Los heridos y enfermos deben recibir atención médica. Las instalaciones y el personal médico deben ser protegidos y respetados; los hospitales y las ambulancias no son objetivos.

- Este asedio casi no deja respiro a los pacientes atrapados en los combates ni al personal médico.

Además, aunque los hospitales del norte de Gaza están desbordados y necesitan todo tipo de ayuda, sigue siendo muy difícil hacer llegar esta ayuda al norte de forma segura, en medio de los continuos bombardeos y la falta de protección de las instalaciones médicas. Según la OCAH , a pesar de ello, se entregaron muy pocos medicamentos vitales, equipos quirúrgicos y otros suministros al hospital Al-Shifa del norte. No es suficiente.

Orden de evacuación dada a la población de Gaza

El llamamiento de las Fuerzas israelíes a evacuar la totalidad del norte de la Franja de Gaza, que sigue en pie, es indignante y ridículo. Esto exige que los médicos abandonen el cuidado de sus pacientes, que los pacientes en estado grave huyan de alguna manera, y que la gente abandone sus tierras, casas y posesiones. Esto se agrava aún más por el hecho de que mientras Israel ordena a la gente que huya hacia el sur, sigue bombardeando el sur con mayor intensidad.

La orden de evacuación sin las necesarias condiciones de seguridad, y con el telón de fondo del asedio, viola el derecho internacional humanitario.

Las órdenes de evacuación de Israel a los hospitales del norte de Gaza son una sentencia de muerte para los enfermos y heridos graves.

Los civiles de Gaza se enfrentan a un enorme riesgo de muerte, tanto si intentan huir como si permanecen en sus hogares. Las órdenes de evacuación israelíes tampoco pueden equivaler a “advertencias efectivas”, ya que los ciudadanos de Gaza no pueden tomar con seguridad medidas concretas para hacer caso de tales advertencias. Han muerto personas mientras evacuaban, entre ellas familiares de nuestros compañeros.

No se dan las condiciones humanitarias para cerca de un millón de personas reubicadas en el sur de Gaza desde sus hogares y refugios en el norte: muchos duermen en condiciones precarias, el acceso al agua potable es peligrosamente escaso, no hay electricidad y las pésimas condiciones higiénicas son terreno abonado para el desarrollo de más problemas de salud en los próximos días y semanas.

Varias personas, que inicialmente se trasladaron al sur tras los bombardeos y la orden de evacuación, regresaron al norte. Esto incluye a personal médico, entre ellos muchos de nuestros empleados, que decidieron trabajar en hospitales del norte y salvar vidas.

Los pacientes hospitalizados no pueden ser reubicados con seguridad, y los servicios médicos no están en funcionamiento. Esta evacuación no garantiza la seguridad.

Quienes deseen salir por el paso fronterizo de Rafah deben poder hacerlo de forma segura, sin perjuicio de su derecho a regresar, y debe cesar inmediatamente el bombardeo de los pasos fronterizos para permitirlo.