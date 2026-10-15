Pin Up México convierte el tropiezo inicial del Sevilla FC en un triunfo para los hinchas latinoamericanos

El Atlético de Madrid superó al Sevilla FC el pasado 29 de agosto, marcando la primera caída de la escuadra en LaLiga. Ante este panorama, Pin Up México, en su rol de socio regional de apuestas del club, activó una promoción inmediata enfocada en sus usuarios e hinchas sevillistas de Latam.
Esta acción alcanzó a quienes habían hecho apuestas simples apoyando la victoria del Sevilla. A pesar del marcador adverso, la empresa recompensó ese respaldo acreditando el 100% de lo apostado en Free Bets (apuestas gratis).
Reafirmando que el fanático es la prioridad de su estrategia, Pin Up México lo acompaña durante todo el torneo. La trayectoria del Sevilla FC evidencia su firmeza, respaldada por siete copas de la UEFA Europa League que lo sitúan como máximo ganador y referente de LaLiga. De igual modo, su partner regional busca estrechar lazos con la afición, aportando ventajas concretas que superan el modelo clásico de patrocinio.
Con esta medida, Pin Up México refuerza su decisión constante de enriquecer la experiencia del usuario en jornadas de alta tensión. Así, la pasión por el fútbol de Europa se traduce en beneficios reales para la comunidad de América Latina.
Elevar la forma en que los hinchas de Latinoamérica experimentan los duelos del equipo en LaLiga, la Copa del Rey o el continente europeo fue la razón de ser del acuerdo entre Pin Up México y Sevilla FC. Fecha a fecha, la plataforma brinda incentivos exclusivos: cuotas mejoradas (Top Odds), retos especiales (Quests) con premios distintivos, bonos tras los triunfos sevillistas y vivencias diseñadas para el seguidor.
Gracias a esta alianza, Pin Up México asume como Socio Regional Oficial de Apuestas de la institución en México y Latinoamérica, impulsando la presencia del club andaluz en el plano internacional mediante el patrocinio de activos digitales.
Dedicada al entretenimiento y a las apuestas deportivas a nivel global, Pin Up México actúa como Socio Regional Oficial de Apuestas del Sevilla FC en América Latina. Desde allí, promueve iniciativas exclusivas que unen de forma auténtica a la hinchada con la emoción de la disciplina y con su club.