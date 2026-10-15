Pin Up México convierte el tropiezo inicial del Sevilla FC en un triunfo para los hinchas latinoamericanos

El Atlético de Madrid superó al Sevilla FC el pasado 29 de agosto, marcando la primera caída de la escuadra en LaLiga. Ante este panorama, Pin Up México , en su rol de socio regional de apuestas del club, activó una promoción inmediata enfocada en sus usuarios e hinchas sevillistas de Latam.

Esta acción alcanzó a quienes habían hecho apuestas simples apoyando la victoria del Sevilla. A pesar del marcador adverso, la empresa recompensó ese respaldo acreditando el 100% de lo apostado en Free Bets (apuestas gratis).

Reafirmando que el fanático es la prioridad de su estrategia, Pin Up México lo acompaña durante todo el torneo. La trayectoria del Sevilla FC evidencia su firmeza, respaldada por siete copas de la UEFA Europa League que lo sitúan como máximo ganador y referente de LaLiga. De igual modo, su partner regional busca estrechar lazos con la afición, aportando ventajas concretas que superan el modelo clásico de patrocinio.

Con esta medida, Pin Up México refuerza su decisión constante de enriquecer la experiencia del usuario en jornadas de alta tensión. Así, la pasión por el fútbol de Europa se traduce en beneficios reales para la comunidad de América Latina.