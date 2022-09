Plan pacificador de AMLO es un plan ruso, acusa asesor del Presidente de Ucrania

El 16 de septiembre, desde la Plaza de la Constitución, López Obrador encabezó el desfile cívico militar que conmemoró los 212 años del Grito de Independencia, en el cual participaron 18 mil 145 elementos de las Fuerzas Armadas.

Acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, así como de invitados especiales, entre los que destacaron Evo Morales y Pepe Mujica-, ex presidentes de Bolivia y de Uruguay, respectivamente, y miembros de su gabinete, el titular del Poder Ejecutivo Federal presenció el desfile en el que participaron 7 mil 380 elementos de la Guardia Nacional, 2 mil 108 del Ejército, mil 57 de la Armada y 379 de la Fuerza Aérea.

Durante su discurso, el político tabasqueño reprobó el papel de “las grandes potencias” frente a la invasión de Rusia a Ucrania. Además, acusó que la Organización de las Naciones Unidas tiene un papel ornamental en dicho conflicto bélico. Asimismo, criticó que a la Organización del Tratado del Atlántico Norte por negar a Ucrania ser parte de la misma, pero al mismo tiempo ofrecerle armas.

López Obrador recordó que en próximos días, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentará ante la ONU su propuesta para lograr una tregua de cuando menos 5 años.

Tras la aprobación del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, el titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano propuso un comité para el diálogo y la paz, el cual estaría integrado por los jefes de Estado de la India, el Vaticano y el secretario general de la ONU.

“Me refiero el Primer Ministro [Narendra] Modi, de la India, el Papa Francisco y António Guterres. Se debe buscar el cese de la hostilidad y [buscar diálogo] entre [Volodímir] Zelensky y [Vladímir] Putin”, insistió el político tabasqueño, quien también agradeció la presencia de familiares de Ernesto “Che” Guevara y se comprometió a seguir exigiendo la liberación de Julian Assange, periodista y activista, fundador del sitio web WikiLeaks.

Sin embargo, durante los 15 minutos que duró su discurso, el Presidente de la República Mexicana no se refirió al problema de seguridad que se vive en el País, ni al traslado de la Guardia Nacional al Ejército, como sí lo hicieron los miembros de su Gabinete que le antecedieron: Rosa Icela Rodríguez Velázquez, José Rafael Ojeda Durán y Luis Cresencio Sandoval González, titulares de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Marina, y de la Defensa Nacional, respectivamente.

“Hoy cuando celebramos con orgullo nuestra independencia nacional, deseo dar a conocer la propuesta que en días próximos Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, presentará con el respeto y protocolo indispensable en la Asamblea General de las Naciones Unidas”, comenzó su discurso el Mandatario mexicano.

“Se trata de buscar con urgencia un acuerdo para detener la guerra en Ucrania y lograr hacia adelante una tregua de cuando menos cinco años en favor de la paz entre todas las naciones para dedicar todo ese tiempo a enfrentar los grandes y graves problemas económicos y sociales que aquejan y atormentan a los pueblos del mundo”, dijo el mandatario mexicano.

“De esta manera se originaron la guerra de Rusia y Ucrania y el masivo envío de armas al país invadido, acciones que aportaron al conflicto una dosis adicional de irracionalidad. Habría que empezar por preguntarnos si no se pudo evitar la guerra y la ONU y los políticos no fallaron en la responsabilidad de promover el diálogo entre las partes para resolver pacíficamente la controversia. Lo cierto es que nada o muy poco se ha hecho en ese sentido”, señaló López Obrador.

“La ONU permanece inactiva y como borrada, presa de un formalismo y una ineficacia política, que la deja en un papel meramente ornamental [...] Más reprobable aún es el proceder de las grandes potencias [...] Por eso no puede evitarse la sospecha de que, aunque parezca perverso e increíble, esta guerra, como muchas otras, está siendo azuzada por los intereses de la industria bélica”, insistió.

“La invasión de Rusia a Ucrania es sin duda reprobable. Los mexicanos no aceptamos ninguna invasión extranjera porque hemos sido víctimas de cinco de esas calamidades [...] Esas invasiones nos han costado sangre y martirio.

“La política es el único instrumento que tenemos para evitar la guerra, sin embargo grupos de interés situados en posiciones de poder gubernamental o económico se esmeran en conducir la política hacia el conflicto armado. Una vez cometido este error en lugar de enmendarlo optan por profundizarlo sin que les importe el sufrimiento que infligen a la humanidad y estabilidad de las naciones [...] Sin paz no habrá ni crecimiento económico ni mucho menos justicia”, finalizó López Obrador.



Envío de armas a Ucrania es moralmente legítimo, asegura el Papa Francisco

El 15 de septiembre, el Papa Francisco afirmó que es moralmente legítimo que las naciones suministren armas a Ucrania para ayudar al país a defenderse de la invasión rusa.

Hablando con periodistas a bordo del avión que regresaba de un viaje de tres días a Kazajistán, el jerarca católico también instó a Kyiv a estar abierto a un eventual diálogo, aunque el mismo pudiera “oler mal”, porque sería difícil para la parte ucraniana.

“Esta es una decisión política que puede ser moral, moralmente aceptable, si se hace en condiciones de moralidad”, dijo el religioso argentino -cuyo nombre secular es Jorge Mario Bergoglio-, quien habló de los principios de la “Guerra Justa” de la Iglesia católica, que permiten el uso proporcional de armas letales para la autodefensa contra una nación agresora.

“La legítima defensa no sólo es lícita sino también una expresión de amor a la patria. El que no se defiende, el que no defiende algo, no lo ama. El que defiende [algo] lo ama”, enfatizó Francisco, quien también explicó la diferencia entre cuándo es moral o inmoral suministrar armas a otro país.

“Puede ser inmoral si la intención es provocar más guerra, o vender armas o tirar armas que (un país) ya no necesita. La motivación es lo que califica en gran parte la moralidad de esta acción”, agregó el papa, a quien también le preguntaron si Ucrania debería negociar con el país que la invadió y si había una “línea roja” para hacerlo.

“Siempre es difícil entender el diálogo con países que han iniciado una guerra [...] Es difícil, pero no se debe descartar [...] No excluiría el diálogo con cualquier potencia que esté en guerra, aunque sea con el agresor [...] A veces hay que hacer un diálogo así pese a que huela mal”, sostuvo el jerarca católico, que usó la palabra italiana “puzza”, misma que significa “olor o hedor”.