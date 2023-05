Con 61 votos a favor, 43 sufragios en contra y 2 abstenciones, el Pleno del Congreso de Perú, aprobó la moción 6513 que propone declarar persona “non grata” al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Expresar su rechazo a las inaceptables declaraciones del señor Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que constituyen, una vez más, una violación del principio de no injerencia en los asuntos que son de la jurisdicción interna de otro Estado”, señalaron los legisladores en la moción.

“[...] Recogido en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, así como de las obligaciones jurídicas dispuestas en el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico; ambas violaciones del derecho internacional, en perjuicio del Perú”, detallaron los legisladores peruanos.

El 23 de mayo, luego de la propuesta en el Congreso de la República de Perú para declararlo persona “non grata”, López Obrador agradeció la decisión y afirmó que era “un timbre de orgullo” y que, a pesar de ello, no reconocería a la Presidencia “espuria” de Dina Ercilia Boluarte Zegarra.

Durante su conferencia de prensa señaló que el Gobierno que destituyó a José Pedro Castillo Terrones, estaba basado en la corrupción y en intereses alejados a los del pueblo de aquella nación, a quien refrendó su cariño y respaldo.

“Todo nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro cariño al pueblo del Perú. Estamos muy conscientes que es una élite, una minoría rapaz, políticos, corruptos, traficantes, de influencias, políticos, corruptos, alquilados, alcahuetes, no el pueblo del Perú y muchas gracias que me declararon persona non grata, es un timbre de orgullo”, indicó.

“Entonces sí, muchas gracias, muchas gracias por declararme, persona no grata, porque me sentiría yo mal si esos legisladores y la señora que detenta el poder me entregaran una condecoración o me aplaudieran, a lo mejor me produciría vergüenza, me sentiría yo muy mal”, enfatizó López Obrador.