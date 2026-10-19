$!Policía española dispersa a golpes a maestros en huelga que bloquean la salida de la Presidenta de Madrid

Agentes de la Policía Nacional de España dispersaron a golpes este lunes a cientos de maestros en huelga que bloqueaban los accesos del Palacio de Santoña, en el centro de Madrid, donde la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, clausuraba un foro.
La operación abrió un pasillo de seguridad por el que la mandataria regional salió del inmueble en un vehículo oficial alrededor de las 14:10 horas, tiempo de Madrid, las 6:10 horas del centro de México, luego de permanecer retenida en el interior cerca de una hora.
La Comunidad de Madrid es una de las 17 comunidades autónomas en que se divide España, con un gobierno propio equivalente al de un estado mexicano.
Díaz Ayuso, del Partido Popular, encabeza ese gobierno regional y figura entre los principales rostros de la oposición al Gobierno de España, en manos del Partido Socialista Obrero Español.
La Policía Nacional no depende de ella: está adscrita al Ministerio del Interior, es decir, al Gobierno central.
Los manifestantes llegaron a la calle del Príncipe procedentes de la concentración que mantenían frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, el equivalente regional a una secretaría estatal de educación, situada a unos cientos de metros, en la calle Alcalá.
Ahí rodearon las puertas del Palacio de Santoña, sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, donde la presidenta regional cerraba el foro “La longevidad tiene nombre de mujer”, organizado por la Fundación Más Senior.
Efectivos de las Unidades de Intervención Policial, el cuerpo antimotines español, cerraron los accesos y retuvieron dentro a los asistentes.
Según fuentes policiales, los agentes emitieron varios avisos antes de actuar y recibieron autorización para emplear la “fuerza mínima indispensable”.
Comisiones Obreras calculó en alrededor de mil el número de personas congregadas frente al edificio, que corearon “somos docentes, no delincuentes” mientras avanzaban los antimotines.
Varios participantes denunciaron que los agentes dispararon pelotas de goma al aire y los golpearon con las porras durante el desalojo.
Díaz Ayuso acusó al Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y a la “izquierda antidemocrática” de “mandar escraches y acosar” a su administración.
En España se llama escrache a la protesta realizada frente al domicilio o los actos públicos de un político.
“Los responsabilizo de toda la violencia en las calles de Madrid”, afirmó respecto a Sánchez y al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, representante del Gobierno central en la región y responsable de la coordinación policial en ese territorio.
La jornada había comenzado con el bloqueo de un acceso a la autovía A-3 en hora de máxima afluencia, donde los maestros colocaron pupitres y sillas sobre la carpeta asfáltica durante cerca de media hora.
Después, unas 300 personas se concentraron ante un plantel de educación media del distrito de Puente de Vallecas que tenía previsto visitar María Mercedes Zarzalejo Carbajo, titular de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, quien canceló su asistencia por “motivos de seguridad”.
Los manifestantes llegaron a rodear un vehículo oficial al suponer que la funcionaria viajaba en su interior.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid situó el seguimiento del paro en 13.2 por ciento, frente a 44.6 por ciento registrado en la primera jornada, mientras los sindicatos convocantes lo elevaron a 50 por ciento.
Zarzalejo Carbajo reprochó las acciones de protesta y sostuvo que bloquear la A-3 e impedir que los menores acudan a clases “no es solución a nada”.
La huelga indefinida de la enseñanza pública no universitaria comenzó el día 14 de octubre, impulsada por CCOO, la Unión General de Trabajadores, la Confederación General del Trabajo y diversas plataformas de maestros.
El paro involucra a 65 mil profesores que atienden a más de 666 mil alumnos de la región.
Los convocantes reclaman la reducción del horario frente a grupo a 17 horas semanales en secundaria, formación profesional y régimen especial, y a 22 en preescolar y primaria; la disminución del número de alumnos por aula; el refuerzo de la atención a la diversidad; un aumento salarial de 600 euros mensuales, alrededor de 12 mil 400 pesos según el tipo de cambio del 16 de octubre de 2026; menos carga burocrática y la mejora de las instalaciones, incluidos sistemas de climatización.
En la primera jornada del paro, agentes de la Policía Nacional dispersaron a golpes a manifestantes en el campus de Ciudad Universitaria, sede de la Universidad Complutense de Madrid, con un saldo de cinco detenidos y dos policías con heridas leves, según fuentes policiales.
Martín Aguirre pidió entonces al jefe superior de la Policía Nacional de Madrid una “investigación de urgencia” sobre esa actuación, decisión que llevó a los sindicatos policiales Jupol y la Confederación Española de Policía a exigir su renuncia.
El calendario de movilizaciones se extiende hasta el día 23 de octubre e incluye una marcha convocada para el día 22, con salida de la estación de Atocha a las 18:00 horas.