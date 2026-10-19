$!Policía española dispersa a golpes a maestros en huelga que bloquean la salida de la Presidenta de Madrid

Agentes de la Policía Nacional de España dispersaron a golpes este lunes a cientos de maestros en huelga que bloqueaban los accesos del Palacio de Santoña, en el centro de Madrid, donde la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, clausuraba un foro.

La operación abrió un pasillo de seguridad por el que la mandataria regional salió del inmueble en un vehículo oficial alrededor de las 14:10 horas, tiempo de Madrid, las 6:10 horas del centro de México, luego de permanecer retenida en el interior cerca de una hora.

La Comunidad de Madrid es una de las 17 comunidades autónomas en que se divide España, con un gobierno propio equivalente al de un estado mexicano.

Díaz Ayuso, del Partido Popular, encabeza ese gobierno regional y figura entre los principales rostros de la oposición al Gobierno de España, en manos del Partido Socialista Obrero Español.

La Policía Nacional no depende de ella: está adscrita al Ministerio del Interior, es decir, al Gobierno central.

Los manifestantes llegaron a la calle del Príncipe procedentes de la concentración que mantenían frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, el equivalente regional a una secretaría estatal de educación, situada a unos cientos de metros, en la calle Alcalá.

Ahí rodearon las puertas del Palacio de Santoña, sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, donde la presidenta regional cerraba el foro “La longevidad tiene nombre de mujer”, organizado por la Fundación Más Senior.

Efectivos de las Unidades de Intervención Policial, el cuerpo antimotines español, cerraron los accesos y retuvieron dentro a los asistentes.

Según fuentes policiales, los agentes emitieron varios avisos antes de actuar y recibieron autorización para emplear la “fuerza mínima indispensable”.

Comisiones Obreras calculó en alrededor de mil el número de personas congregadas frente al edificio, que corearon “somos docentes, no delincuentes” mientras avanzaban los antimotines.

Varios participantes denunciaron que los agentes dispararon pelotas de goma al aire y los golpearon con las porras durante el desalojo.

Díaz Ayuso acusó al Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y a la “izquierda antidemocrática” de “mandar escraches y acosar” a su administración.

En España se llama escrache a la protesta realizada frente al domicilio o los actos públicos de un político.