Policía Federal de Brasil desmantela red de tráfico de migrantes que pasaban por México rumbo a EU

La Policía Federal de Brasil desmanteló una red transnacional dedicada al tráfico de migrantes, con conexiones en países como Pakistán, Afganistán, México y Estados Unidos.

Según lo indicó en un comunicado, la red, que operaba desde Brasilia, contaba con ramificaciones en varias partes del país, mediante las cuales facilitaba el paso ilegal de migrantes del sur de Asia hacia Estados Unidos.

“En el operativo se ejecutaron órdenes de allanamiento y decomiso, se congelaron y confiscaron bienes, y se detuvo provisionalmente al principal sospechoso, todo ello en el Distrito Federal. Además de la prisión preventiva, se ordenaron otras medidas cautelares, como la confiscación de pasaportes y la restricción de la libertad de movimiento de las personas investigadas. La investigación contó con la colaboración de organismos internacionales”, indicó

“El Tribunal Federal autorizó el embargo de activos financieros, bienes inmuebles, vehículos, embarcaciones, aeronaves y criptoactivos hasta un valor estimado de 5.94 millones de reales. Las investigaciones revelaron la existencia de una célula criminal que operaba en Brasilia, Ciudad del México, responsable de facilitar el ingreso ilegal de migrantes del sur de Asia a Estados Unidos”, destacó.

“A los migrantes se les indicaba que solicitaran asilo en Brasil y posteriormente se les guiaba por tierra y mar hasta la frontera con México, desde donde ingresaban clandestinamente a Estados Unidos. Las investigaciones siguen en curso y son confidenciales”, finalizó.