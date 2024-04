Alrededor de las 21:40 horas del 5 de abril de 2024 -tiempo de la República Mexicana-, un grupo de elementos de la Policía Nacional de Ecuador ingresó a las instalaciones de la sede diplomática mexicana y salió con el ex segundo mandatario ecuatoriano, a quien subieron a un vehículo blindado y se retiraron de la Embajada de México, según lo detalló el ministro Roberto Canseco Martínez, actual Jefe de Cancillería y Asuntos Políticos de la representación diplomática mexicana, citado por el medio local Ecuavisa.

La Policía Nacional de Ecuador irrumpió, la noche del 5 de abril de 2024, en la sede de la Embajada de México en Quito, donde arrestó a Jorge David Glas Espinel, ex vicepresidente, a quien el Gobierno de dicho país no otorgó un salvoconducto, para que viajara a territorio mexicano, luego de que la Administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador le otorgó asilo político.

“Es la ignominia para un Estado y esto es totalmente inaceptable. Me han golpeado, me he golpeado contra el suelo. Y físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador”, dijo Canseco Martínez, al mismo medio.

En imágenes de Ecuavisa se observa al representante diplomático correr tras de vehículos blindados, donde estaría Glas Espinel, para tratar de detenerlos. “Es un atropello. ¡No!”, gritó Canseco Martínez. Sin embargo, fue neutralizado por un par de elementos policiacos.

“Los policías, que llegaron en vehículos negros, rompieron las puertas externas de la sede diplomática mexicana en el norte de la capital ecuatoriana y accedieron a los patios”, narró la agencia estadounidense The Associated Press (AP).

Canseco Martínez denunció, visiblemente conmocionado, fuera de la sede diplomática mexicana, que “como delincuentes [los elementos de seguridad ecuatorianos] allanaron la Embajada de México en Ecuador; esto no es posible no puede ser, es una locura”.

Consultado por AP respecto a si la situación del ex vicepresidente y si fue aprehendido por la fuerza pública, afirmó: “Entiendo que sí, estoy muy preocupado porque pueden matarlo; no hay ningún fundamento para hacer esto, no, esto es totalmente fuera de toda norma”.

Por su parte, la agencia española EFE reportó que varios policías treparon paredes y vallas de la sede diplomática mexicana y luego salieron de la Embajada de México en Quito, que fue custodiada por un amplio contingente militar, que se sumó al grupo policial que permanecía desde un día antes.

Los elementos de las fuerzas de seguridad ecuatorianas vigilaban las instalaciones de la sede diplomática mexicana, para evitar una posible fuga de Glas Espinel, una vez que el Gobierno mexicano le otorgó el asilo político.