$!Policía Nacional de España dispersa a golpes a manifestantes en la Gran Vía de Madrid durante huelga general

España vive una huelga general de 24 horas convocada por Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores, la Confederación General del Trabajo y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, entre otras organizaciones, con cortes de carreteras, bloqueos de fábricas e intervenciones de la Policía Nacional contra los manifestantes que cortaron la Gran Vía de Madrid, en una jornada que dejó más de 40 detenidos en todo el territorio español. El paro se extendió desde las 00:00 hasta las 23:59 horas y se convocó en demanda del acceso a la vivienda, la mejora salarial, el control de los precios y la defensa de los servicios públicos. El Ministerio del Interior contabilizó 653 incidencias relacionadas con la jornada, con más de 40 detenidos en toda España, 28 de ellos en intervenciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil, según los datos recopilados hasta las 14:00 horas.

De esas 28 detenciones, 11 se practicaron en Andalucía —cuatro en Málaga, cuatro en Almería y tres en Granada— y nueve en la Comunidad de Madrid, además de dos en Zamora y una en cada una de las comunidades de Navarra, Castilla y León, en Valladolid, y La Rioja. Los Mossos d’Esquadra informaron de la detención de una persona en Barcelona por la quema de contenedores la noche previa al inicio del paro. El episodio de mayor tensión se registró en la Gran Vía de Madrid, donde centenares de manifestantes cortaron durante varias horas la circulación en esa arteria de la capital, formaron una fila con los brazos entrelazados y avanzaron bajo la lluvia. La tensión aumentó alrededor de las 14:00 horas, cuando agentes de la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional instaron a los manifestantes a abandonar la calzada para restablecer la circulación y los desalojaron por la fuerza, con uso de porras y gas pimienta.

Los manifestantes respondieron con gritos de “Vergüenza, vergüenza” y “No se pega”, mientras comercios como H&M o Primark bajaron las persianas ante el avance de la marcha. La Policía Nacional detuvo a dos personas en ese operativo y la Gran Vía reabrió al tráfico una vez despejada la calzada. Las centrales convocantes rechazaron la actuación policial. CCOO y UGT denunciaron que la Policía Nacional golpeó a integrantes de varios piquetes informativos. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se mostró perplejo ante esas actuaciones y anunció que presentará una demanda penal por el uso de gas pimienta contra manifestantes que calificó de “pacíficos” en Madrid. El director comercial de la empresa Alquiler Seguro, Rafael Durán, denunció que más de 40 de sus oficinas fueron vandalizadas con silicona en las cerraduras, carteles y pintadas en los escaparates durante la jornada.