$!Política de EU hacia venezolanos causa emergencia en la frontera

CIUDAD JUÁREZ. – El trabajo diario en los albergues para migrantes que operan en Ciudad Juárez es arduo, pero actualmente no se puede atender a nadie más, dice Rosa Mani Arias, representante de la Red Somos Uno por Juárez. Esta red agrupa a espacios de acogida para personas en movilidad operados por organizaciones civiles y religiosas.

Hasta ahora el Gobierno de México solo se ha pronunciado por aceptar a los migrantes retornados de Estados Unidos. Sin embargo, no ha mencionado si pondrá en marcha algún programa de ayuda especial para atender la nueva contingencia en la frontera norte del país.

Muchos de esos migrantes están en condición de calle, lo que eleva su vulnerabilidad por la inseguridad y el clima frío que se comienza a sentir al avanzar el otoño en la región. Sin embargo, pese al espacio habilitado muchos siguen pernoctando en la vía pública. Son de varias nacionalidades, no solo procedentes de Venezuela.

No estábamos preparados para atenderlos: gobiernos

Pero las nuevas restricciones migratorias estadounidenses para venezolanos no solo tomaron por sorpresa a Nelson y a cientos de personas más. También sorprendieron a las autoridades de las comunidades fronterizas del país. Éstas, de un día a otro, enfrentaron un aumento de migrantes que son expulsados desde el norte,

El motivo, afirma, es “porque no tenemos la capacidad económica. Ni material humano, ni infraestructura... Es muy complicado poder responder otra vez, como en el 2018, a esta situación”.

Rosa Mani dice que al menos, por parte de agrupaciones, no se tiene pensado abrir más espacios para migrantes en Ciudad Juárez.

Interrogantes de defensores de migrantes

Debido a esa situación desatada por la nueva política migratoria de Estados Unidos para personas procedentes de Venezuela, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en México externaron su preocupación por las consecuencia de esas decisiones recién adoptadas de manera bilateral por los gobiernos de ambos países.

En una carta pública dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador, 80 organizaciones y redes de defensores de migrantes cuestionan que México acepte a personas venezolanas bajo Título 42. Esta disposición, afirman, viola el marco normativo estadounidense, el cual garantiza el acceso al asilo independientemente de la forma de llegar.

“Ofrecer apoyo a 24 mil personas cuando el mes pasado más de 25 mil personas venezolanas fueron aprehendidas por la patrulla fronteriza no se puede llamar una solución para garantizar la protección, ni una migración segura, ordenada y regular –mucho menos humanitaria”, mencionan las agrupaciones.

Aunque reconocen que el programa puede tener un impacto positivo para quienes reciban ese apoyo.

Aseguran que están viendo cómo apoyar a las personas expulsadas. Así como apoyar con la inscripción de personas elegibles para el nuevo programa, pero piden respuestas a las siguientes preguntas lanzadas al gobierno de México:

¿Habrá un límite de personas venezolanas expulsadas bajo Título 42 y aceptadas por el gobierno mexicano al día? ¿El gobierno mexicano va a aceptar a familias venezolanas con niñas, niños y adolescentes?¿En qué puntos de entrada serán expulsadas las personas venezolanas?

¿Al ser recibidas por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), qué tipo de documentación se les otorgará? Hemos visto que en las últimas 24 horas el INM está otorgando oficios de salida del país por la frontera sur con una vigencia de 15 días.

El mismo oficio entregado a la población expulsada hasta ahora también establece que “la presente resolución no constituye un documento de viaje con el cual pueda desplazarse por Territorio Mexicano”. Si las personas tienen 15 días para salir por la frontera sur pero no pueden desplazarse, ¿cómo se supone que deberían llegar a la frontera sur?¿El INM va a detener a las personas venezolanas expulsadas que se queden después de los 15 días? ¿Está realizando negociaciones para devolverlas a Venezuela?

En el caso de las personas guatemaltecas, salvadoreñas y hondureñas expulsadas y aceptadas por México bajo Título 42, el INM ha estado deteniendo a algunas de ellas, transportándolas a varias ciudades dentro del país y a la frontera sur.

¿El INM va a realizar acciones similares con la población venezolana? Los días 15 y 16 de octubre ya había reportes de un autobús que llevó a personas venezolanas expulsadas a la Ciudad de México, Guerrero y Villahermosa.

Si las organizaciones locales tuvieran información previa sobre estos traslados, podrían preparase mejor.El día 15 de octubre, el INM publicó comunicado 572/2022 en el cual explica que la población venezolana que haya entrado de forma irregular no será elegible para el programa para entrar a los Estados Unidos y que las personas que se muevan de una entidad a otra dentro de México tampoco serán elegibles. Quisiéramos saber el sustento de esta información. De acuerdo con la información proporcionada por el gobierno estadounidense, hasta ahora, la población venezolana que ha entrado a México antes de la publicación del programa (que aún no ha ocurrido) podrán aplicar y el lugar en el que se encuentran dentro de México no afecta su elegibilidad.

Por lo mismo sería importante compartir información y fuentes.Considerando que mucha de la población venezolana tiene necesidades de protección internacional, ¿cuál será el proceso para evaluar sus situaciones y proporcionarles información sobre sus derechos en México?¿Qué apoyo del gobierno mexicano se va a destinar para recibir a la población: albergue, comida, necesidades básicas?

Con relación a las personas de nacionalidad haitiana, cubana y nicaragüense, las organizaciones han estado documentando expulsiones bajo Título 42 desde aproximadamente abril de 2022. Sin embargo, desconocemos la política migratoria mexicana relacionada con la recepción de personas de estas nacionalidades. ¿Nos podrían entregar la política oficial con relación a estas nacionalidades? Por ahora no ha habido respuesta del gobierno de México.