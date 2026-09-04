Por jurado dividido, Juez anula juicio contra Clancy, acusada por la muerte de sus hijos

Un juez del Tribunal Superior del condado de Plymouth, en Massachusetts, Estados Unidos, declaró el 4 de septiembre de 2026 la nulidad del juicio contra Lindsay Clancy, acusada de la muerte de sus tres hijos, luego de que el jurado fuera incapaz de emitir un veredicto unánime respecto a su responsabilidad penal.

El jurado, integrado por nueve mujeres y tres hombres, deliberó alrededor de 38 horas a lo largo de siete días. Las notas que envió al tribunal indicaron una división de 11 votos contra uno, insuficiente para la unanimidad que exige la legislación de Massachusetts. El juez William Sullivan había emitido previamente las instrucciones conocidas como “Tuey-Rodriguez”, con las que instó a los integrantes del jurado a persistir en la búsqueda de un acuerdo. La defensa presentó además una apelación de última hora ante la Suprema Corte Judicial de Massachusetts, que resultó desestimada.

Clancy, de 36 años y enfermera de profesión, se declaró no culpable de tres cargos de homicidio en primer grado por la muerte de Cora, de cinco años; Dawson, de tres, y Callan, de ocho meses, ocurrida el 24 de enero de 2023 en el domicilio familiar de Duxbury, Massachusetts. Ese mismo día atentó contra su propia vida y las lesiones resultantes la dejaron con parálisis permanente de la cintura hacia abajo. Permanece internada en el Hospital Tewksbury desde su detención.

La discusión central del proceso giró respecto al estado mental de la acusada. Kevin Reddington, abogado defensor, sostuvo que Clancy atravesaba un cuadro de psicosis posparto y que había recibido prescripción de hasta doce medicamentos distintos tras el nacimiento de su tercer hijo. Las fiscales Jennifer Sprague y Shanan Buckingham argumentaron que actuó con premeditación deliberada y que resulta penalmente responsable.

El juez Sullivan fijó el 29 de septiembre de 2026 como fecha para reunir nuevamente a las partes y determinar los pasos siguientes. La Fiscalía de Distrito del condado de Plymouth informó que no definiría de manera inmediata si buscará un segundo juicio.

Reddington había anticipado que acudiría nuevamente a juicio en caso de un jurado dividido, aunque tras la resolución cuestionó la viabilidad de integrar un panel sin conocimiento previo del caso. “No sé si es una buena señal, una mala señal o ninguna señal”, declaró el litigante ante la prensa durante los días de deliberación.

Especialistas jurídicos consultados por medios estadounidenses estimaron que, ante una división de 11 a uno, un acuerdo entre las partes resultaría más probable que la repetición del proceso, con el internamiento psiquiátrico como escenario factible.

El caso, seguido desde 2023 en Estados Unidos y fuera de ese país, abrió una discusión pública respecto a la atención de la salud mental materna y a las barreras de acceso a tratamiento durante el periodo posparto.