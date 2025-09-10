Por primera vez, los niños obesos superan a los que tienen bajo peso por culpa de la comida basura

La obesidad infantil ha alcanzado un récord mundial, con 188 millones de niños y adolescentes de entre cinco y 19 años viviendo con esa condición, alertó el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF).

En su más reciente informe, UNICEF explicó que, por primera vez, la obesidad supera al bajo peso como la forma más común de malnutrición entre los niños en edad escolar.

Actualmente, uno de cada 10 niños en el mundo vive con obesidad, una cifra que ha triplicado la del año 2000, cuando solo el 3 por ciento de los menores era obeso. Hoy, la tasa alcanza el 9.4 por ciento, mientras que el bajo peso ha descendido al 9.2 por ciento.

La directora ejecutiva de UNICEF señaló que se trata de un cambio radical en el panorama de la malnutrición infantil.



Un problema de todos los países

“La obesidad ya no es un problema aislado de países ricos; está presente en casi todas las regiones del mundo”, dijo Catherine Russell.

El estudio analiza datos de más de 190 países y destaca casos especialmente preocupantes. Tal es la situación de varios países insulares del Pacífico, donde las cifras de obesidad infantil han alcanzado niveles extremos: Niue reporta un 38 por ciento de niños y adolescentes obesos; las Islas Cook, un 37 por ciento; y Nauru, un 33 por ciento. Las tasas se han duplicado en los últimos 25 años, impulsadas por el abandono de las dietas tradicionales en favor de alimentos ultraprocesados, importados y de bajo costo.

Los países de renta media alta a alta no escapan a la tendencia. Chile presenta un 27 por ciento de obesidad entre menores de cinco a 19 años. En Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, el porcentaje es del 21 por ciento.



Riesgos de salud

Más allá de las estadísticas, la obesidad infantil implica graves riesgos para la salud a corto y largo plazo. Los niños obesos tienen mayores probabilidades de desarrollar resistencia a la insulina, hipertensión, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares e incluso ciertos tipos de cáncer en la edad adulta.

UNICEF atribuye esta epidemia al entorno alimentario en el que crecen los niños: alimentos ultraprocesados, ricos en azúcar, sal, grasas y aditivos, dominan las tiendas, las escuelas y los espacios digitales, desplazando a opciones nutritivas como frutas, verduras y proteínas.

La publicidad dirigida a los niños también juega un papel determinante. Una encuesta global realizada por la agencia de la ONU a 64 mil jóvenes de 13 a 24 años halló que el 75 por ciento había visto anuncios de bebidas azucaradas y comida rápida en la última semana, y el 60 por ciento aseguró que esos anuncios aumentaron su apetito por esos productos.

Incluso en contextos de crisis o conflicto, la penetración de la publicidad es alta: un 68 por ciento de los niños en países afectados por conflictos indicó haber estado expuestos a anuncios de comida chatarra.

Impacto económico

UNICEF advirtió que si no se toman medidas inmediatas, el impacto económico de esta crisis podría ser devastador.

Como ejemplo mencionó que solo en Perú, los costos relacionados con la obesidad podrían superar los 210 mil millones de dólares anuales en el futuro.

A nivel global, para el año 2035, la carga económica del sobrepeso y la obesidad podría rebasar los cuatro billones de dólares anuales.

Algunos países han comenzado a implementar políticas para revertir la tendencia. En México, donde el 40 por ciento de las calorías diarias consumidas por los niños provienen de productos ultraprocesados, el gobierno prohibió recientemente la venta y distribución de alimentos altos en sal, azúcar y grasa en las escuelas públicas, beneficiando a más de 34 millones de estudiantes.

Medidas urgentes

Para empezar a remediar tan alarmante problema sanitario, UNICEF propuso una serie de medidas urgentes:

* Establecer políticas obligatorias sobre etiquetado, publicidad y fiscalidad de alimentos

* Prohibir la venta y promoción de comida chatarra en entornos escolares

* Implementar campañas de concienciación para alentar a las familias a tomar decisiones alimentarias saludables

* Proteger las políticas públicas de la interferencia de la industria alimentaria

* Ampliar los programas sociales que garanticen el acceso a dietas saludables

“La obesidad infantil es una emergencia silenciosa que está creciendo ante nuestros ojos. Necesitamos transformar los entornos alimentarios de forma urgente para que todos los niños, sin importar dónde vivan, tengan acceso a alimentos nutritivos y asequibles”, subrayó Russell.