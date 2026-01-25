Portugal rechaza extradición a México de ex subsecretario de Turismo con AMLO

Según lo reportó el periodista Manuel López Sanmartín, en su cuenta de X, autoridades de Portugal declararon inadmisible la solicitud de extradición presentada por México respecto al empresario y ex funcionario Simón Levy Dabbah. La decisión representaría un revés para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que solicitó formalmente su entrega mediante los canales diplomáticos correspondientes, tras su detención en Lisboa en octubre de 2025.

En un documento que compartió el reportero, el Tribunal de Apelación de Lisboa determinó que la solicitud de extradición no cumplía con los requisitos establecidos en el Tratado Bilateral entre Portugal y México, según la información difundida. Levy Dabbah permanecía desde el 28 de octubre de 2025 en territorio portugués bajo medidas cautelares de permanencia y control de identidad, conocidas como Termo de Identidade e Residência, mientras se resolvía su situación legal.

La Fiscalía capitalina confirmó en octubre de 2025 que Levy Dabbah fue detenido por la Interpol en cumplimiento de una Ficha Roja internacional, derivada de dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra. El empresario enfrenta en México procesos penales por delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra, así como por amenazas y daño en propiedad ajena doloso.

El primer proceso judicial inició en diciembre de 2021 por irregularidades en la construcción de un inmueble que violaba la normatividad urbana. La autoridad judicial emitió una orden de aprehensión tras las inasistencias del imputado a las audiencias de agosto de 2022 y agosto de 2025, quedando sin efecto el amparo previamente otorgado.

En el segundo caso, iniciado en noviembre de 2021, Levy Dabbah acumuló cinco inasistencias a audiencias judiciales entre diciembre de 2021 y octubre de 2022, motivo por el cual el 4 de agosto de 2022 se libró orden de aprehensión que permanece vigente. La Fiscalía de la Ciudad de México solicitó la activación de alertas migratorias y cooperación internacional para garantizar su localización.

El 29 de octubre de 2025, Levy Dabbah compareció ante el Tribunal de Apelación de Lisboa, donde fue informado de sus derechos y optó por enfrentar el proceso formal de extradición conforme a la legislación portuguesa. El tribunal ordenó su libertad bajo medidas cautelares mientras se verificaba su situación de nacionalidad y se resolvía su posible entrega a las autoridades mexicanas.

Bertha Alcalde Luján, titular de la FGJCDMX, informó en octubre de 2025 que formalizarían la solicitud de extradición a través de los canales diplomáticos correspondientes. La fiscal capitalina precisó que, si bien los delitos imputados no ameritan prisión preventiva oficiosa, las órdenes de aprehensión se emitieron porque en seis ocasiones distintas el imputado fue citado a audiencia sin comparecer.

La Oficina Central Nacional de Interpol en Portugal comunicó a las autoridades mexicanas en octubre de 2025 que existían plazos definidos para formalizar la solicitud de extradición. Según el Tratado Bilateral entre Portugal y México y la Ley portuguesa 144/99, de no recibirse la solicitud en un plazo de 18 días a partir de la detención, o 40 días si se recibía información positiva inicial, el proceso podría ser archivado.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó en octubre de 2025 la detención de Levy Dabbah en Portugal y desmintió las versiones del empresario sobre encontrarse en Estados Unidos. La mandataria nacional precisó que el ex funcionario cuenta con nacionalidad de un país europeo, lo que le permitió acogerse a medidas cautelares durante el proceso de extradición.

El Gabinete de Seguridad de México informó que el Gobierno Federal mantuvo comunicación con las autoridades de Portugal para dar seguimiento al caso, conforme a los mecanismos de cooperación jurídica y de extradición internacionales. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal confirmó que México fue notificado el 28 de octubre de 2025 sobre la detención del exfuncionario.

Levy Dabbah se desempeñó como titular de la Subsecretaría de Planeación y de Política Turística de la Secretaría de Turismo (SECTUR) del Gobierno Federal del 1 de diciembre de 2018 al 12 de abril de 2019, durante la Administración encabezada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Previamente fungió como titular de la Agencia de Promoción de Inversiones y Desarrollo de la Ciudad de México durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa.

El empresario negó reiteradamente haber sido detenido en Portugal y afirmó a través de sus redes sociales que se encontraba en Washington, Estados Unidos. En entrevistas con medios de comunicación mexicanos, Levy Dabbah acusó ser víctima de persecución política y aseguró haber sufrido un atentado, versiones que las autoridades mexicanas y portuguesas desmintieron con documentación oficial.

La decisión de las autoridades portuguesas de declarar inadmisible la solicitud de extradición representa un obstáculo legal para la Fiscalía de la Ciudad de México en su intento de conducir al imputado ante la justicia mexicana. La FGJCDMX reiteró que continuaría las gestiones necesarias para garantizar tanto la conducción del imputado ante los tribunales como el derecho de las víctimas a acceder a la verdad y la reparación del daño.

Sin embargo, hasta el momento, ni la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ni la Fiscalía General de la República y tampoco las autoridades portuguesas han emitido comunicados oficiales confirmando esta supuesta resolución.