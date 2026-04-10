Posponen de nuevo audiencia de sentencia de ‘El Mayo’ Zambada en Nueva York

La Fiscalía de Distrito del Este de Nueva York confirmó un nuevo aplazamiento en el proceso judicial contra Ismael “El Mayo” Zambada García, cofundador y ex líder del Cártel de Sinaloa: la audiencia de sentencia, que estaba programada para este 10 de abril quedó reprogramada para el 18 de mayo de 2026.

Se trata del tercer cambio de fecha en el calendario del caso desde que Zambada García se declaró culpable.

El 25 de agosto de 2025, en una audiencia de aproximadamente 45 minutos ante un tribunal federal de Nueva York, Zambada García reconoció su culpabilidad por dos cargos relacionados con narcotráfico: empresa criminal continua y crimen organizado.

En esa comparecencia, admitió haber fundado el Cártel de Sinaloa y haber liderado la organización de enero de 1989 a enero de 2024, así como haber traficado más de un millón de toneladas de cocaína, haber mantenido vínculos con el crimen organizado colombiano y haber sobornado a militares, policías y políticos mexicanos.

El proceso ha estado bajo intenso escrutinio desde el arresto de Zambada García en julio de 2024, cuando fue detenido tras arribar en una aeronave privada al aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México.

Según la versión del propio Zambada García, Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, le tendió una trampa para conducirlo a territorio estadounidense y entregarlo a las autoridades.

El Juez Brian M. Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, es el titular del caso.

En diciembre de 2025, Cogan aprobó una solicitud de la defensa que pedía una prórroga de 90 días para preparar un memorando de sentencia más completo.

El abogado Frank Pérez argumentó que enfrentaba dificultades para recopilar información clave, especialmente por el incremento de violencia en diversas regiones de México, lo que complicó localizar y contactar de forma segura a posibles testigos y familiares del capo, retrasando viajes, comunicaciones y verificaciones documentales.

Zambada García enfrenta una condena obligatoria de cadena perpetua.

La entonces Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, celebró la declaración de culpabilidad y aseguró que el narcotraficante moriría en una prisión federal.

La audiencia del 18 de mayo de 2026 representa la tercera fecha fijada para la sentencia definitiva, luego de que el proceso acumulara múltiples postergaciones.

Además de la posible cadena perpetua, el caso contempla la posible confiscación de bienes valuados en miles de millones de dólares.