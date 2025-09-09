Posponen por quinta ocasión la audiencia de ‘El Güero Moreno’, hijo de ‘El Chapo’, en Chicago

Según registros judiciales, la jueza federal Sharon Johnson Coleman, de la Corte del Distrito Norte de Illinois, en la ciudad de Chicago, aplazó, por quinta vez, la audiencia de estatus programada para el 15 de septiembre en el proceso penal contra Joaquín Guzmán López, “El Güero Moreno”, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

La nueva fecha de la diligencia fue fijada para el 13 de noviembre de 2025. En la resolución emitida el 9 de septiembre, la jueza Johnson Coleman no ofreció explicaciones respecto al cambio de fecha.

El joven sinaloense pertenecía a la facción de “Los Chapitos”, como se les conoce a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El 25 de julio de 2024, en una finca ubicada en Culiacán, el capo sinaloense Ismael Zambada García, “El Mayo”, cofundador y ex líder del Cártel de Sinaloa, de 76 años, fue secuestrado por Joaquín Guzmán López. Luego fue trasladado a Nuevo México, en Estados Unidos, y luego detenido por elementos de la Administración Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, a las afueras de El Paso, Texas.

“El Mayo” Zambada fue supuestamente privado de la libertad por “El Güero Moreno”, quien presuntamente también habría asesinado -en el mismo día y lugar-, a Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del Partido Sinaloense, Diputado federal electo y ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

