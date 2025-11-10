Posponen por sexta ocasión la audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, en Chicago

Según registros judiciales, la Jueza federal Sharon Johnson Coleman, de la Corte del Distrito Norte de Illinois, en la ciudad de Chicago, aplazó, por sexta vez, la audiencia de estatus programada para el 13 de noviembre de 2025, en el proceso penal contra Joaquín Guzmán López, “El Güero Moreno”, hijo del capo sinaloense Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”.

La nueva fecha de la diligencia fue fijada para el 1 de diciembre de 2025.

En la resolución emitida el 4 de noviembre del mismo año, la jueza Johnson Coleman no ofreció explicaciones respecto al cambio de fecha.

El joven sinaloense pertenecía a la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa liderada junto a sus hermanos.

El 25 de julio de 2024, en una finca ubicada en Culiacán, el capo sinaloense Ismael Zambada García, “El Mayo”, cofundador y ex líder del Cártel de Sinaloa, fue secuestrado por Joaquín Guzmán López.

Luego fue trasladado de forma ilegal a Nuevo México, en Estados Unidos, y después fue detenido por elementos de la DEA a las afueras de El Paso, Texas.

El hijo de “El Chapo” también se entregó a las autoridades estadounidenses.