Postergan en EU sentencia de ‘El Mayo’ Zambada

Un Juez federal de Estados Unidos aplazó al 20 de julio de 2026 la sentencia de Ismael Zambada García, “El Mayo”, cofundador y líder histórico del Cártel de Sinaloa.

El Juez Brian Cogan, a cargo del caso en el tribunal federal del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, emplazó a la defensa de Zambada García a presentar la documentación necesaria antes del 6 de julio de 2026, y otorgó a la Fiscalía un plazo de réplica hasta el día 13 de junio.

La audiencia de sentencia había sido fijada previamente para el 13 de abril de 2026, pero fue postergada ante las dificultades del equipo legal para reunir información clave para los documentos que presentaría.

En diciembre de 2025, el abogado defensor Frank Pérez solicitó al Juez Cogan tiempo adicional para preparar el memorando de sentencia de su cliente y citó la “violencia e inestabilidad” en México como factores que le dificultaban ese trabajo.

En agosto de 2025, Zambada García se había declarado culpable de dos cargos: lavado de dinero y uso de armas de fuego. Originalmente enfrentaba 17 cargos.

En su acuerdo de culpabilidad, admitió haber encabezado una organización criminal desde 1989 y hasta 2024 y haber participado en actividades delictivas vinculadas al narcotráfico.

Ambas imputaciones acarrean pena de cadena perpetua.

El capo fue detenido en julio de 2024, tras aterrizar en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, en una avioneta junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

Según la versión del propio Zambada García, Guzmán López le tendió una trampa para trasladarlo a Estados Unidos y entregarlo a las autoridades estadounidenses.