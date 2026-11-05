Presenta renuncia Presidente de Paraguay por crisis tras cierre de banco y protestas

El Presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, renunció a su cargo este 5 de noviembre, mientras la Cámara de Diputados de ese país debatía una acusación para someterlo a juicio político por el colapso de Ueno Bank, entidad intervenida por el Banco Central del Paraguay tras detectar problemas de solvencia.

Peña Palacios anunció la decisión en un video difundido en sus redes sociales.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones públicas”, declaró.

“Hoy mi prioridad es una sola, la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero”.

El Ministro del Interior, Enrique Riera, entregó de forma personal la carta de renuncia al Congreso paraguayo, que deberá definir si la acepta o la rechaza.

La crisis se originó con el cierre nocturno de Ueno Bank, la sexta institución bancaria más grande de Paraguay, luego de que el BCP ordenara el procedimiento de resolución de la entidad al detectar que su índice de solvencia se ubicaba por debajo del 50 por ciento del mínimo exigido.

La medida dejó congelados los depósitos de cientos de miles de clientes y derivó en protestas en Asunción.

Peña Palacios fue vinculado con Ueno Bank, entidad privada que durante su gestión recibió recursos de instituciones públicas.

La Fiscalía paraguaya lo incluyó en las investigaciones por el escándalo financiero.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, convocó a dos sesiones extraordinarias para el mismo día: la primera, iniciada pasadas las 10:30 horas, para tratar la acusación contra el Mandatario, y la segunda enfocada en el vicepresidente, Pedro Alliana.

El Senador Natalicio Chase, líder de la bancada del Partido Colorado en la Cámara de Senadores, había reclamado la renuncia del Presidente y advirtió que, de no producirse, acompañaría el inicio del juicio político.

Peña Palacios, de 47 años, asumió la Presidencia el 15 de agosto de 2023 para un mandato que debía concluir en 2028.

“Estoy convencido de que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay”, afirmó en su mensaje.

“Quiero pedirle disculpas al pueblo si en algún momento he fallado”.

Una vez aceptada la renuncia, el mecanismo constitucional de sucesión presidencial establece que el Vicepresidente Pedro Alliana asuma la jefatura del Estado.