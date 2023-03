Los senadores republicanos Lindsey Graham, de Carolina del Sur; Mike Lee; de Utah, John Kennedy, de Louisiana; Marsha Blackburn, de Tennessee; Josh Hawley, de Missouri; y, Steve Daines, de Montana, presentaron la iniciativa de Ley para poner fin a las organizaciones y sindicatos criminales notorios, agresivos y despiadados (‘NARCOS’, por sus siglas en inglés), con la que se designaría a nueve cárteles del narcotráfico mexicanos, como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs, por sus siglas en inglés).

“A pesar de lo que diga el presidente de México [Andrés Manuel López Obrador], los cárteles de la droga controlan gran parte de México y están ganando miles de millones de dólares enviando fentanilo y drogas ilícitas a Estados Unidos, donde está matando a miles de ciudadanos”, dijo Graham, al presentar su iniciativa de 18 páginas.

Los cárteles que la iniciativa de Ley ‘NARCOS’ contemple son: el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Zetas, el del Noreste, el de Juárez, el de Tijuana, el de los Beltrán Leyva, La Familia Michoacana, a los que también llaman Caballeros Templarios.

La iniciativa permitiría perseguir a los miembros de los cárteles del narcotráfico mexicanos, por apoyar financieramente a una entidad terrorista, perseguir a cualquier persona que con conocimiento les asista, castigar a instituciones que no reporten bienes, y hacer uso extraterritorial de la ley para procesar a personas extranjeras involucradas.

“Designar a estos cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras cambiará las reglas del juego. Pondremos a los cárteles en el punto de mira y perseguiremos a quienes les brindan apoyo material, incluidas las entidades chinas que les envían productos químicos para producir estos venenos”, dijo Graham.

Entre las justificaciones de la iniciativa de ley “NARCOS”, el senador Graham citó el ataque y la posterior privación ilegal de la libertad, a principios de marzo de 2023, de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, procedentes de Carolina del Sur, de los cuales dos fueran asesinados por presuntos miembros del Cártel del Noreste.

En la actualidad, los cárteles mexicanos del narcotráfico pueden ser designados bajo la Ley de Cabecillas del Narcotráfico (Ley Kingpin) y la Lista de Objetivos Consolidados Prioritarios (CPOT, por sus siglas en inglés), por el Departamento de Justicia estadounidense.

SUBSECRETARIO DE ESTADO DE EU DESCARTA QUE ZONAS DE MÉXICO CONTROLADAS POR EL NARCO, SOLO “AFECTADAS”

Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental del Gobierno de Estados Unidos, descartó que hubiera partes del territorio de México controladas por cárteles del narcotráfico, y que las mismas sólo estaban “afectadas”.

Al ser cuestionado durante una entrevista con la agencia española EFE, Nichols respondió “yo diría afectadas”. Asimismo, el funcionario federal estadounidense expresó que las organizaciones criminales afectan a la seguridad y el bienestar, tanto de los mexicanos, como de las personas que visitan México.

Por ello, Nichols subrayó que era muy importante que el Gobierno de Estados Unidos colaborara con las autoridades mexicanas para “combatir este flagelo”. “Hemos invertido miles de millones de dólares en colaboración en materia de seguridad con México y vamos a seguir trabajando hombro con hombro con el gobierno mexicano“, afirmó.

AMLO CUESTIONA A SENADOR REPUBLICANO QUE PLANTEA DESIGNAR A CÁRTELES MEXICANOS DEL NARCO COMO TERRORISTAS

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó, el 29 de marzo de 2023, al senador republicano Lindsey Graham -por Carolina del Sur- por cuestionar a Alejandro Mayorkas, titular del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), y, a Antony John Blinken, titular del Departamento de Estado de EU, respecto a si el narcotráfico dominaba territorios en México por encima del Gobierno.

“Yo sostengo que yo, como presidente, y cualquier persona puede ir a cualquier parte del territorio nacional y sí, hay riesgos en unas regiones más que en otras, en unas ciudades más que otras, pero la vida se mantiene inalterable en todo el país”, indicó el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“Este Graham le dice a Mayorkas: ‘Dice el presidente de México que no es cierto que dominen los narcotraficantes en varias regiones del país. ¿Usted le cree o no?’ Y dice Mayorkas: ‘No, no le creo’. ‘¿Entonces sí dominan los narcotraficantes en todas las o en varias regiones del país?’ ‘Sí’”, relató el mandatario nacional.

El presidente mexicano lanzó un cuestionario a Graham respecto al manejo de la crisis de fentanilo desde el interior de los Estados Unidos, en donde le señaló temas como el tráfico y consumo de esta droga sintética, así como también la compra y venta de armas de largo alcance y también sobre los programas sociales del Gobierno estadounidense para combatir el consumo de drogas entre los jóvenes.

Antes de enlistar las preguntas para el senador republicano, el titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano rechazó las afirmaciones de Mayorkas, quien coincidió con Blinken, en que los cárteles del narcotráfico tenían el control de algunas zonas de México. “Mintió, porque no es cierto”, sostuvo el mandatario nacional.

“Yo le quiero hacer una pregunta o dos o tres al senador, porque es buena la polémica, ¿no?: ¿Se consume fentanilo en los Estados Unidos, sí o no? ¿Quién distribuye el fentanilo en los Estados Unidos? O mejor, ¿si hay capos, carteles que distribuyen fentanilo en Estados Unidos, sí o no?”, cuestionó López Obrador a Graham.

“¿Los que distribuyen el fentanilo en los Estados Unidos son mexicanos o estadounidenses? ¿Se puede comprar o no una ametralladora o un arma de alto poder en los supermercados de Estados Unidos, sí o no? ¿Qué programas tienen para apoyar a los jóvenes en Estados Unidos con el propósito de que no consuman droga? ¿Qué están haciendo?”, preguntó el titular del Poder Ejecutivo Federal de México al senador republicano.

“Y más, que me diga por qué no cambian ese proceder de que se abandona a los jóvenes desde la adolescencia y no se les mantiene en el hogar. Que si no cree que eso le cause a los jóvenes infelicidad, desdicha, insatisfacción y que eso sea uno de los motivos por los que se inclinen al consumo de las drogas”, insistió el político tabasqueño.