$!Presidenta de Costa Rica inicia su mandato a los pies de la Virgen de los Ángeles

Por Diego López Colín

Como parte de una “promesa”, la nueva Presidenta de Costa Rica, Laura Virginia Fernández Delgado, inició su gobierno este 8 de mayo colocando su banda presidencial a los pies de la Virgen de los Ángeles, patrona del país. Así lo compartió en sus redes sociales la Presidencia de la República, luego de que la Mandataria acudió el 9 de mayo, junto a su equipo de trabajo, a una celebración eucarística presidida por Monseñor Javier Román, Obispo de Limón y presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. Durante la homilía, el prelado afirmó que el gesto de iniciar su gobierno con una misa recuerda que “hay decisiones y cargas que no pueden sostenerse solamente con nuestras propias fuerzas”, por lo que destacó la necesidad de acudir a Dios en el día a día.



Paz para Costa Rica y sus gobernantes Monseñor Román elevó una oración para pedir “fortaleza” para quien asumirá responsabilidades públicas, al recordar que detrás de cada cargo, “sigue habiendo una persona; un corazón que necesita serenidad y paz para no endurecerse en medio de tantas presiones”. En este sentido, invitó a las nuevas autoridades a que busquen esa paz en Dios, quien, aseguró, “camina con nosotros aun en medio de las pruebas”, una necesidad que, afirmó, también comparte el pueblo costarricense ante el contexto de violencia e incertidumbre social. “La necesitan las familias golpeadas por la violencia. La necesitan nuestros jóvenes, muchas veces tentados por caminos equivocados o por el desánimo. La necesitan nuestras comunidades, marcadas por la inseguridad, el narcotráfico y los homicidios”, expresó.







Ante este panorama, Monseñor Román invocó al Espíritu Santo para que conceda a las nuevas autoridades “sabiduría para decidir, prudencia para escuchar y claridad para actuar pensando siempre en el bienestar de nuestro pueblo”.

Llamado a vivir la fe publica Por otro lado, Monseñor Román, que este es un tiempo en donde “la fe se esconde o se vive únicamente en privado”. Por ello, consideró significativo que las autoridades nacionales encomendaran “a Dios sus responsabilidades y poner bajo la protección de la Virgen María el servicio que se les ha confiado”. El presidente de la Conferencia Episcopal sostuvo que la fe en la vida pública “puede convertirse en guía para actuar con rectitud, honestidad y sentido moral”. Añadió que cuando una persona reconoce que existe una verdad más grande que ella misma, “comprende también que el poder tiene límites y que toda autoridad debe ejercerse con ética, conciencia y respeto por la vida”. Además, invitó a la presidenta a inspirarse en el ejemplo de Santo Tomás Moro, para ejercer el poder “con rectitud y coherencia”, recordando que la autoridad alcanza su “mayor grandeza cuando se ejerce pensando en los demás”.







Mujer en el poder Durante la celebración, Monseñor Román destacó también el hecho de que, por segunda vez en la historia de Costa Rica, una mujer asuma la conducción del país. Según expresó, la mujer posee una capacidad especial para “custodiar la vida, para sostenerla aun en medio de las dificultades y para recordar que detrás de cada decisión siempre hay personas concretas, familias y sufrimientos reales”.