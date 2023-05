“Si no puedo ir al Perú, lo único que lamento es que no voy a poder ir a Machu Picchu, eso es lo único y, desde luego, ver a ese pueblo tan bueno, extraordinario”, respondió el viernes López Obrador.

La frase del Presidente mexicano sucedió un día después de que el Congreso de Perú lo declaró persona non grata por sus dichos sobre la política interior de ese país y por no pasarle la presidencia de la Alianza del Pacífico al gobierno peruano.

AMLO propone entregar a Chile la presidencia de Alianza del Pacífico

Por otra parte, el mexicano dijo que podría entregar a Chile la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico, aunque le corresponde a Perú.

“Se la entrego a los chilenos, pero no se la voy a entregar a la señora que está usurpando la Presidencia (de Perú). Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos. Sencillamente se queda en pausa”, sostuvo.

“Si Chile la entrega al Perú es su asunto, pero nosotros no participamos hasta que no haya normalidad política democrática en el Perú”, añadió.