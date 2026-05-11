Presidente de España critica visita de Díaz Ayuso a México; ‘acabó dando vergüenza ajena’, afirma

El Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, criticó la visita a México de la política derechista Isabel Díaz Ayuso, al señalar que, en lugar de “dar lecciones de historia”, terminó “dando vergüenza ajena”.

En un evento del Partido Socialista Obrero Español, el Mandatario español consideró a México como “un pueblo hermano” y aprovechó para criticar a la derecha española, que representan el Partido Popular (PP) y Vox.

“Va la señora Ayuso a México a dar lecciones de historia, y acaba dando vergüenza ajena. Menuda paciencia hay que tener con la derecha española, hasta incluso fuera de nuestras fronteras”, señaló Pedro Sánchez en un video publicado este domingo.

“Un abrazo a ese pueblo hermano mexicano que nos ayudó durante la Guerra Civil, a esos refugiados y refugiadas españoles que tuvieron que salir de España como consecuencia del golpe de Estado de Franco y que encontraron su hogar bajo la presidencia de un gran mexicano como fue Lázaro Cárdenas”.

Por su parte, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, retomó las declaraciones de Sánchez al considerar que ambos países “comparten una historia profunda de solidaridad” y señaló “a quienes promueven el odio, el clasismo o la nostalgia autoritaria“.



Cancela Ayuso sus actividades

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, canceló las actividades que tendría como parte de su gira de 10 días en México y acusó al gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum de boicotear su agenda, de atacarla, e incluso expulsarla del país.

En México, Díaz Ayuso protagonizó numerosas polémicas: desde encabezar un homenaje a Hernán Cortés, defender la pureza del mestizaje, lanzar críticas contra Morena y declarar que el País “está a dos pasos de ir por el camino de Venezuela”.

El pasado viernes, la Comunidad de Madrid acusó al Gobierno de Sheinbaum de haber presionado a los organizadores de los Premios Platino del Cine Iberoamericano para impedir la asistencia de Díaz Ayuso a la gala prevista en Cancún, así como de haber generado un “clima de boicot”.