Durante tres décadas, las guerras entre pandillas convirtieron a El Salvador en uno de los países más violentos del mundo. Sin embargo, en marzo de 2022, la guerra de pandillas alcanzó un nivel de violencia que no se había vivido desde los tiempos de la guerra civil: miembros de la pandilla MS-13 asesinaron indiscriminadamente a 87 personas en tres días, incluido un vendedor de frutas, un trabajador doméstico y un empleado del gobierno. El presidente Nayib Bukele, quien estaba por cumplir tres años en el poder, respondió a esta escalada de violencia declarando un régimen de excepción que suspendió cuatro garantías constitucionales fundamentales: libertad de asociación (Art. 7); derecho a ser informado(a) de las razones para la detención, prohibición de obligar a una persona a declarar y derecho a la defensa (Art. 12 inciso 2); duración máxima de la detención administrativa (Art, 13 inc. 2) e inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones (Art. 24).

El Sr. M, de 55 años, posa para un retrato con su hijo de cuatro meses en su casa de San Salvador el 28 de diciembre de 2022. El Sr. M fue detenido el 25 de abril durante el primer mes del régimen de excepción y acusado de colaborar como motorista para la pandilla MS-13, lo que él niega. Mientras estaba en prisión, los guardias de la prisión se negaron a darle la medicina que toma para su diabetes fase 2, dijo. Las palizas a manos de los guardias le provocaron una infección en el pie derecho, que los médicos resolvieron amputándole la pierna. Durante su recuperación, estuvo esposado a una cama de hospital por ambas manos y la pierna que le quedaba. El brazalete que tenía en la pierna estaba apretado, viejo y oxidado, lo que provocó otra infección y la amputación de la pierna izquierda. El Sr. M aún no ha tenido una audiencia ante un juez, pero fue liberado en octubre bajo restricciones específicas. No puede moverse y debe ir a la corte cada dos semanas para registrarse. Si viola estas medidas podría ser arrestado nuevamente. El Sr. M pidió mantener su identidad en el anonimato por temor a que lo arrestaran por hablar.

Una mujer, de 42 años, que fue detenida durante el primer mes del régimen de excepción, posa para un retrato en su casa en San Salvador el 29 de diciembre de 2022. El 24 de abril de 2022, la mujer y su hijo de 21 años visitó a su hermana en un vecindario cercano. Mientras estaba en la casa de su hermana, llegó un grupo de policías y les dijo a la mujer, a su hijo y a su sobrino de 20 años que los acompañaran a la estación para ser interrogados. Al llegar, les dijeron a los tres miembros de la familia que estaban bajo arresto por ser miembros de la pandilla MS-13. La mujer asegura que la policía no ofreció pruebas para esta afirmación y que es falsa. Pasó los siguientes siete meses en prisión. Su hijo y su sobrino aún no han sido liberados. Mientras estaban en prisión, el esposo de la mujer y su hija de 22 años también fueron arrestados bajo acusaciones de ser miembros de la pandilla MS-13. Ellos también permanecen en prisión. Como condición para su liberación, la mujer debe presentarse semanalmente ante un tribunal local, no puede moverse de su hogar y no puede salir del país. La mujer pidió mantener su identidad en el anonimato por temor a que la arrestaran por hablar.

(Derecha a izquierda) Cristian Machado, 18, Manuel López, 27, Johnny Sánchez, 18, posan para un retrato en el departamento de Libertad el 26 de diciembre de 2022. Machado, López y Sánchez estuvieron detenidos durante dieciocho días bajo régimen de excepción. Indican que el día de su detención, 18 de abril, se encontraban en su domicilio realizando actividades domésticas cuando llegó un grupo de policías y les dijo que estaban detenidos. Fueron llevados a la comisaría, donde les informaron que los acusaban de ser pandilleros de la MS-13, algo que ellos tres niegan. En prisión, los guardias los obligaron a quitarse la ropa, los golpearon y los sometieron a tortura psicológica. Los hombres dijeron que en múltiples ocasiones vieron a los guardias sacar cuerpos de las celdas de la prisión. Después de 18 días, los hombres fueron liberados sin explicación. En el informe de diciembre de 2022 de Human Right Watch sobre el régimen de excepción, el grupo reveló que los policías realizaron la mayor cantidad de arrestos entre fines de marzo y agosto, con un total de 385 arrestos por día. Human Rights Watch también informó que las comisarías tenían que cumplir con las cuotas diarias de arrestos y que los agentes que no las cumplían eran sancionados y enviados a comisarías remotas.

Raúl Valladares (42), un ex pandillero del barrio 18-Revolucionarios después de su sesión de remoción de tatuajes en San Salvador, El Salvador, el 14 de abril de 2017. Cuando Valladares era pandillero, su mayor deseo era ser un buen criminal. En 2006 fue arrestado por el delito de asociaciones ilícitas ( pertenecer a pandillas) y en la prisión decidió que era hora de abandonar la pandilla. Al salir de la prisión, cinco años después, fue recibido por una iglesia evangélica la cual lo ayudo a integrarse a la comunidad. Inicio un tratamiento de remoción de los tatuajes. Desde entonces Valladares no ha vuelto a delinquir. En abril del 2022, durante el régimen de excepción, Valladares fue nuevamente arrestado. Los tatuajes relacionados al Barrio-18 Revolucionario, fueron las pruebas suficientes para que la autoridades lo consideraran un miembro activo.

Un oficial de policía lleva a un hombre al centro de detención provisional El Penalito en San Salvador, el 20 de abril de 2022. A pesar de los abusos generalizados cometidos por las autoridades durante el régimen de excepción, la mayoría de los salvadoreños apoyan la política. El Instituto Universitario de Opinión Pública encontró que más del 75 por ciento de los salvadoreños está a favor del estado de emergencia debido a la reducción de los homicidios y la desarticulación de las pandillas en las comunidades.



*Fred Ramos, nació en Santa Ana, El Salvador en 1986, estudió y ejerció como diseñador gráfico en agencias de publicidad durante cuatro años, pero luego se cambió al periodismo en un esfuerzo por comprender y contar historias impulsadas por humanos sobre la violencia, la pobreza y las fuerzas migratorias que lo rodeaban. Su trabajo ha sido publicado en El Faro, The New York Times, The Washington Post, New Yorker, Bloomberg, The Economist, Time Magazine, entre otros.