Primer gobernador afroamericano de Florida es republicano; demócratas avanzan en Cámara de Representantes

El republicano Byron Donalds ganó la gubernatura de Florida y se convirtió en el primer afroamericano electo para ese cargo en la historia del estado, mientras el Partido Demócrata encabezaba el recuento en 18 distritos republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y arrebataba escaños del Senado a los republicanos. En las elecciones de mitad de mandato se renovaron los 435 escaños de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y diversas gubernaturas. Los datos difundidos esa noche correspondieron a proyecciones de medios estadounidenses y a conteos preliminares.

Donalds se impuso al demócrata David Jolly por una diferencia aproximada de 150 mil votos, con más del 98 por ciento de los sufragios contabilizados, según proyecciones de Fox News y NBC. Representante federal durante seis años e identificado con el movimiento Make America Great Again (MAGA), será el quinto gobernador republicano consecutivo de Florida desde 1998 y asumirá el cargo en enero de 2027, en sustitución de Ron DeSantis, quien concluirá su segundo mandato sin posibilidad de reelegirse.

En la Cámara de Representantes, los republicanos aventajaban en dos distritos en manos demócratas, frente a los 18 distritos republicanos en los que la oposición encabezaba el conteo.

La victoria de mayor peso para los demócratas en la Cámara Alta fue la de Roy Cooper en Carolina del Norte, que les quitó a los republicanos el escaño dejado por Thom Tillis. Associated Press (AP) proyectó ese triunfo a las 20:23, hora del este. En Nuevo Hampshire, Chris Pappas derrotó al exsenador John Sununu y conservó para su partido el escaño abierto por la decisión de la senadora Jeanne Shaheen de no buscar la reelección. Pappas, representante federal desde 2018 y copresidente del Grupo Parlamentario por la Igualdad, se convertirá en el primer hombre abiertamente gay en ocupar un asiento en el Senado.

En Georgia, el senador Jon Ossoff retuvo su escaño frente al representante Mike Collins. Los demócratas también aseguraron la reelección de Mark Warner en Virginia, Chris Coons en Delaware, Jack Reed en Rhode Island, Cory Booker en Nueva Jersey y Ed Markey en Massachusetts, mientras Juliana Stratton ganó en Illinois.

La única victoria republicana al Senado registrada hasta ese momento ocurrió en Florida, donde Ashley Moody se impuso a la demócrata Angie Nixon. Los republicanos defendieron una mayoría de 53 a 47 en la Cámara Alta, por lo que los demócratas requerían una ganancia neta de cuatro escaños para controlarla.

En Georgia, la demócrata Keisha Lance Bottoms ganó la gubernatura y se convertirá en la primera mujer afroamericana electa gobernadora en Estados Unidos. Hasta esa jornada, solo tres políticos afroamericanos habían sido elegidos gobernadores estatales en el país: Douglas Wilder en Virginia, entre 1990 y 1994; Deval Patrick en Massachusetts, de 2007 a 2015, y Wes Moore en Maryland, desde 2023.

En Nueva York, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez derrotó al republicano Diamant Hysenaj y obtuvo un quinto mandato en la Cámara de Representantes, según proyectó AP. La legisladora fue electa por primera vez en 2018 y se reeligió de manera consecutiva en 2020, 2022, 2024 y 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, descartó un descalabro de su partido en una entrevista telefónica con CBS News durante la jornada electoral. “Tenemos buenas posibilidades. Pero no vamos a pasar por una situación vergonzosa”, declaró. Respecto a su gira de cierre, agregó: “Creo que la gira marcó una gran diferencia. Fueron mítines multitudinarios, actos de gran envergadura”.

Las encuestas a pie de urna de SSRS mostraron que casi nueve de cada diez votantes consideraron el costo de la vida un factor crucial o importante en su decisión.

El control del Senado quedó sin definirse esa noche. Faltaban por resolverse los resultados en Míchigan, Ohio, Texas, Maine, Alaska, Iowa y Kansas, donde las encuestas previas mostraban contiendas cerradas.