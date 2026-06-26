Prioritario atender heridos y buscar sobrevivientes tras sismos, señala presidente de Cáritas Venezuela

“Les pedimos a todos mucha oración por este país, por todos los que están sufriendo, oración también por aquellos que están ayudando”.

Esta es la exhortación de Monseñor José Luis Azuaje Ayala, presidente de Cáritas Venezuela que, en declaraciones a los medios vaticanos, insiste en la necesidad de acelerar la búsqueda de las “personas que han quedado debajo de los escombros”, de evaluar las infraestructuras que podrían colapsar con las numerosas e intensas réplicas y de organizar entre los diversos organismos del Estado y la sociedad civil “un trabajo conjunto que ayude a minimizar las consecuencias de esta tragedia”.

A poco más de 36 horas de los dos terremotos “gemelos”, de magnitud 7.2 y 7.5 en la escala de Richter, respectivamente, que han golpeado el centro y noreste del Venezuela, las primeras cifras oficiales hablaban de 235 personas fallecidas, 4 mil 300 heridos, casi 8 mil personas recatadas y se estima más de 35 mil atrapadas y desaparecidas.

Cifras que para algunas instituciones no gubernamentales especializadas en situaciones de desastre, se pueden elevar sustancialmente.

El Gobierno venezolano ha declarado Estado de Emergencia Nacional en el Distrito capital, en los estados de La Guaira, Falcón, Carabobo, Yaracuy, Aragua, Miranda, Trujillo y Lara.

No obstante, la situación más grave se presenta en La Guaira, a pocos kilómetros de la capital, sede del principal puerto y aeropuerto del país.



Demasiados desaparecidos

En este momento, explica monseñor Azuaje, Arzobispo metropolitano de Maracaibo, región que no ha sido afectada directamente por los sismos, se siguen evaluando los daños tanto humanos como materiales, en particular, la infraestructura de las viviendas ubicadas en los sectores más afectados, en algunas zonas de Caracas y, sobre todo, en el litoral central de Venezuela donde hubo mayor daño y donde el movimiento sísmico tuvo una mayor intensidad.

“Actualmente hay muchas personas desaparecidas, se cree que están bajo los escombros de las distintas edificaciones”, lamentó Monseñor Azuaje, al aclarar que no se trata solo de edificaciones residenciales, sino también de hoteles, centros de recreación y comerciales.

“Las autoridades continúan evaluando esta situación, especialmente, en función de la búsqueda de personas que han quedado tapiadas, personas que han quedado debajo de los escombros”.



Miles de personas a la intemperie

En cuanto a las personas evacuadas y desplazadas, el prelado confirmó que “hay miles de personas ubicadas en plazas o zonas abiertas, por el temor de las réplicas que puedan hacer que colapsen otras infraestructuras, edificaciones que han quedado muy dañadas”.

Además, plantea la grave situación del sistema eléctrico y la distribución del agua potable, que ya estaban en crisis y que, ahora, en algunas zonas han colapsado completamente.

Mientras tanto, se están organizando centros de acopio, en las distintas diócesis, a través de la red de Caritas y de otros organismos.

Igualmente, se están identificando sitios donde las personas que han perdido su vivienda pudieran permanecer, pues “esto va a ser para bastante tiempo”.

Se estima que más de 70 mil familias se han quedado sin hogar, solo en el estado de la Guaira.



Hospitales en crisis

El Arzobispo señaló también la grave situación de algunos hospitales que sufrieron daños.

“Los médicos y los encargados de la salud están dando lo mejor de sí, especialmente, atendiendo a los heridos, atendiendo también a tantas personas que llegan con dificultades, con crisis nerviosa, en fin, las distintas secuelas que dejan dos terremotos juntos”.



Las prioridades

A modo de síntesis, Monseñor Azuaje señaló como prioridades atender a los heridos, evaluar las infraestructuras vulnerables a nuevas réplicas, la búsqueda de los sobrevivientes y la organización entre los diversos organismos del Estado y la sociedad civil para realizar un “trabajo conjunto que ayude a minimizar las consecuencias de esta tragedia”.

“Caritas de Venezuela se ha desplegado desde muy tempranas horas, especialmente, a los sitios de mayor sufrimiento, con el objetivo, en primer lugar, de ayudar en el rescate de víctimas que han quedado atrapadas, pero también de buscar a personas que resultan desaparecidas, en los distintos lugares indicados por personas cercanas o familiares”, explicó Azuaje.



Un grito de ayuda

El presidente de Cáritas Venezuela ha hecho un llamado de auxilio a toda la colectividad nacional e internacional para contribuir en la recaudación monetaria y material como alimentos no perecederos, insumos médicos, equipos de primeros auxilios y todo lo necesario en estas tragedias.

“En eso estamos trabajando y, sobre todo, tratando de sensibilizar a la sociedad, a la empresa privada y también a los organismos gubernamentales para que ayuden a solventar entre todas las difíciles situaciones que se están presentando en el País”, apuntó.



Los traumas de una tragedia

También la situación psicológica, el nerviosismo, la incertidumbre en la población, especialmente, ante las numerosas réplicas de distinta magnitud que se han seguido y seguirán dándose en los próximos días, es también un ámbito de acción de Cáritas Venezuela.

“Como Caritas y como Iglesia Católica – subraya el Arzobispo venezolano- estamos tratando de ayudar a todas las personas en lo posible para que tengan confianza y, sobre todo, para que salgan de esa crisis psicológica, crisis nerviosa que provoca desgraciadamente incertidumbre y tantas otras cosas negativas en la vida de las personas”.



Una oración por Venezuela

Monseñor Azuaje ha agradecido la sensibilidad cristiana de las numerosas instituciones y países que se unen al pueblo venezolano en momentos tan difíciles.

“Les pedimos a todos mucha oración por este País, por todos los que están sufriendo, oración también por aquellos que están ayudando para que el Señor les dé fortaleza, especialmente quienes tienen que hacer el trabajo de la búsqueda entre escombros, para que el Señor les dé fortaleza y mucho ánimo de seguir trabajando por el bien de tantas personas. !Que el Señor y María Santísima nos siga ayudando!”, concluyó.