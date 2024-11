Provincias de Canadá piden a Trudeau acuerdo comercial directo con EU, sin México o TMEC

Los gobiernos provinciales y territoriales de Canadá desean que el Gobierno federal de dicho país, encabezado por el Primer Ministro Justin Trudeau, negocie un acuerdo comercial exclusivamente con Estados Unidos, excluyendo a México, reveló Doug Ford, Primer Ministro de Ontario.

En una llamada este miércoles con los 13 primeros ministros provinciales y territoriales, Ford subrayó que el consenso era claro y que Canadá debería establecer un acuerdo directo con Estados Unidos, su principal socio comercial, y otro acuerdo separado con México.

El Primer Ministro de Ontario, la provincia más poblada de Canadá, mencionó que una de las preocupaciones era que México estaba permitiendo la entrada de productos chinos a través de su territorio, lo que afectaba la competitividad, así como el empleo en Estados Unidos y Canadá.

“Hay un consenso claro de que todo el mundo coincide en que necesitamos un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos y un acuerdo comercial bilateral por separado con México”, enfatizó Ford ante un grupo de periodistas en Toronto, después de la llamada con los otros líderes provinciales.

“Sabemos que México está introduciendo partes chinas baratas, colocándoles etiquetas de hecho en México y enviándolas a través de Estados Unidos y Canadá, causando la pérdida de empleos estadounidenses y canadienses. Queremos un comercio justo”.

Ford también dijo que las provincias habían solicitado una reunión con Trudeau para discutir esta cuestión. Agregó que los líderes provinciales se reunirían en Toronto en diciembre próximo para discutir las preocupaciones comerciales, además de que también estaban planeando participar en una reunión con los gobernadores de EU en febrero de 2025.

Por su parte, la Viceprimera ministra, Chrystia Freeland, también compartió las inquietudes de EU respecto a la posibilidad de que México estuviera facilitando el acceso de productos chinos al mercado estadounidense.

Freeland, que lideraba un comité especial para tratar las relaciones con Estados Unidos, destacó la importancia de abordar dicho tema con Donald Trump, Presidente electo de dicho país.

Trudeau llamó a Trump después de su victoria electoral y ambos conversaron respecto al acuerdo comercial que Trump alcanzó con Canadá y México durante su primer mandato, el T-MEC, que reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN.

Este 20 de noviembre, al ser cuestionada respecto a dicho tema, la Presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que Trudeau “no está de acuerdo con eso; él está de acuerdo en mantener el tratado entre los tres países y fortalecer las relaciones”.

Durante su conferencia de prensa matutina, la Mandataria dijo que durante la reunión bilateral que sostuvieron en la cumbre del G-20, en Brasil, México propuso redactar un documento con datos concretos sobre cómo el tratado beneficiaba a cada uno de los tres países, porque, según ella, existía la idea errónea de que solo beneficiaba a dicho país o a Canadá.

“Pero también sé que México está dedicado a seguir en este extraordinariamente exitoso acuerdo comercial y creo que la administración mexicana está explorando maneras de compartir porque la gente no debería estar preocupada con esas inversiones”, añadió Sheinbaum.

Un día antes, reunido con representantes de diversos medios de comunicación, Marcelo Ebrard Casaubón, Secretaria de Economía federal, recordó que durante la revisión del TLCAN, en 2018, que derivó en la creación del T-MEC, incluso se planteó dejar fuera a Canadá a petición de Estados Unidos, para crear un acuerdo binacional con México.

El funcionario mexicano recordó que sobre la próxima revisión del T-MEC, incluso con Canadá, se mantenía un diálogo vigente, mientras que del lado de Estados Unidos se esperaba que Trump definiera a su Gabinete para iniciar los trabajos.

“Todavía no está claro quién va a encabezar, vamos a ver, ya nos dirán. Ahora tenemos relación con Canadá y Estados Unidos todo el tiempo, esto es casi cotidiano, pero tenemos que esperar a que se integre la administración allá en Estados Unidos para empezar a trabajar a mediados de 2025”, detalló Ebrard.

“La economía de Estados Unidos es mucho más grande [...] No le convendría a Canadá que solamente sea una relación Canadá-Estados Unidos, o no le convendría a México que Canadá no estuviese y solo estuviésemos México-Estados Unidos. No nos conviene eso”.

El Secretario de Economía señaló que los beneficios de una relación comercial integrada convenían tanto a México como a Canadá, mientras que calificó al TMEC de ser “un acierto”, así como de “ser el mejor tratado”.

“Le conviene el comercio con México [a Canadá] y a nosotros con Canadá”, enfatizó Ebrard, quien también cuestionó la idea de Ford de establecer un acuerdo comercial exclusivo entre EU y Canadá, señalando que numerosas empresas canadienses con operaciones en México probablemente no respaldarían una medida que limitaría el comercio trilateral.

“Habría que preguntarle, por ejemplo, a TransCanadá qué piensa de esto”, apuntó.

El 19 de noviembre, durante una rueda de prensa, Trudeau informó que expresó a Claudia Sheinbaum, en la reunión bilateral que sostuvieron en el marco de la Cumbre del G20 en Río de Janeiro, “preocupaciones” por inversiones de China en México.

“Hay preguntas y preocupaciones por algunas inversiones chinas en México que se las expresé directamente a la Presidenta mexicana, pero también estamos asegurando trabajar para mantener el tratado fuerte”, expresó el Primer Ministro canadiense.

Trudeau agregó que Canadá quería tener un comercio fuerte que beneficiara a todos los ciudadanos de América del Norte, como el que, apuntó, había en ese momento con Estados Unidos y México.

“Sé que México está dedicado a seguir en este extraordinariamente exitoso acuerdo comercial y creo que la administración mexicana está explorando maneras de compartir, porque la gente no debería estar preocupada con esas inversiones. Pero es responsabilidad del Gobierno mexicano considerar qué posición adoptará”, abundó el Primer Ministro canadiense.

El 17 de octubre pasado, Sheinbaum Pardo descartó que México tuviera contemplado un acercamiento al bloque económico BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Sostuvo que las fortalezas económicas y comerciales estaban en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

“¿Se avizora un acercamiento con el BRICS?”, le preguntó un reportero, durante su conferencia de prensa matutina.

“No, nosotros lo que planteamos es la fortaleza del tratado, del T-MEC y ampliar, México tiene relaciones comerciales, incluso tratados comerciales con muchos países, no solo con Estados Unidos y Canadá y siempre va a estar o vamos a estar en este sexenio con esa apertura”, respondió la Presidenta.

“Pero nuestro interés es fortalecer el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, que como vimos en la reunión con los empresarios, con los gerentes, con los coordinadores de las empresas de Estados Unidos y de México, hay mucho interés en invertir en México.

“Independientemente de la elección en Estados Unidos, quede el presidente Trump o la vicepresidenta Kamala Harris, va a seguir esta relación comercial porque nosotros tenemos una relación muy importante con Estados Unidos [...] Como lo dije el otro día, no competimos entre nosotros, nos complementamos y además la apertura hacia el continente, que es muy importante, vamos a seguir con esa política”, agregó Sheinbaum.