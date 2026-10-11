Proyectil impacta el aeropuerto de Riad, un día después del ataque que mató a 12 personas

Un proyectil impactó este 11 de octubre contra la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad, Arabia Saudita, y provocó un incendio en la instalación, un día después de un ataque que causó la muerte de 12 personas y dejó 309 heridas en esa misma terminal aérea.

Turki al Maliki, portavoz de la coalición militar liderada por Arabia Saudita contra los hutíes, informó en redes sociales que un proyectil no identificado golpeó la Terminal 4 y que las autoridades competentes investigaban el incidente, sin atribuir la acción a ningún grupo.

Posteriormente señaló que las defensas aéreas saudíes interceptaron y destruyeron un misil de crucero en las inmediaciones de la misma instalación.

El alcance de los daños y la existencia de víctimas permanecían sin determinarse. Los hutíes no reivindicaron el impacto, aunque difundieron en sus redes sociales que emitirían un anuncio.

El ataque previo ocurrió el 10 de octubre, cuando un misil impactó un complejo del Aeropuerto Internacional Rey Khalid que alberga las terminales 3 y 4, destinadas a vuelos nacionales.

Según un comunicado saudí, entre los 12 muertos había cuatro saudíes, dos bangladesíes, un palestino, un estadounidense, un egipcio, un jordano, un sirio y un sudanés. Algunos de los 309 heridos se encontraban en estado crítico y recibían atención en distintos hospitales.

Las autoridades de aviación civil de Arabia Saudita suspendieron las operaciones del aeropuerto mientras evaluaban los daños. El servicio de monitoreo de tráfico aéreo Flightradar24 registró la cancelación de alrededor de 260 vuelos con destino a Riad o salida desde esa ciudad el 10 de octubre, además de 219 retrasos, y señaló que el cierre se extendió hasta la medianoche del día 12.

Una fuente del sector de la aviación indicó a la agencia AFP que los equipos de radar y comunicaciones resultaron dañados y que las pistas requerían evaluación.

Etihad Airways canceló seis vuelos entre Abu Dabi y Riad y un servicio de ida y vuelta adicional, mientras Emirates suspendió operaciones hacia la capital saudí.

El grupo Lufthansa mantuvo la suspensión de sus vuelos a Riad hasta el día 16 del mismo mes y año, y SriLankan Airlines hasta el día 18.

La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA) amplió su advertencia para cubrir más espacio aéreo saudí, por riesgos derivados de ataques con misiles y drones, de la actividad de las defensas aéreas y de la caída de restos.

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, respondió a los periodistas que cuestionaron si su país se sumaría a los ataques saudíes contra los hutíes: “Es posible. Lo vamos a evaluar”.

Añadió que su gobierno acababa de enterarse del ataque más reciente y que tomaría una decisión. Más tarde afirmó que Arabia Saudita podía defenderse por sí misma y calificó la agresión contra el aeropuerto como terrible.

Ursula von der Leyen, titular de la Comisión Europea (CE), describió la acción como una escalada peligrosa y advirtió que los ataques de los aliados de Irán empujaban a la región hacia una espiral de violencia, con riesgo para el transporte internacional y las infraestructuras energéticas.

António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, sostuvo en un comunicado que los ataques contra civiles e infraestructura civil violan el derecho internacional y deben cesar de inmediato.

Hans Grundberg, enviado especial de la ONU para Yemen, alertó que estas acciones ponen en peligro la seguridad regional y complican los esfuerzos de paz. Catar condenó el ataque por considerarlo una violación de la soberanía saudí.

La escalada se desarrolla en medio de una ofensiva terrestre de la coalición encabezada por Arabia Saudita en Yemen, iniciada el 4 de octubre, con la que soldados del gobierno yemení reconocido internacionalmente y la fuerza aérea saudí buscan recuperar territorios tomados por los hutíes cerca del estrecho de Bab el-Mandeb.

La coalición reportó la recuperación de la ciudad portuaria de Mokha, en el mar Rojo, y fijó como objetivo eliminar al grupo, que controla territorios donde vive alrededor del 70 por ciento de la población yemení, incluida la capital, Saná.

En ataques anteriores de la misma semana murieron tres ciudadanos saudíes en el aeropuerto de Riad el 8 de octubre de 2026, con daños a una aeronave de Saudia Airlines, y otras dos personas en el aeropuerto de Abha. La coalición informó además que un proyectil cayó cerca del Aeropuerto Internacional Rey Fahd, en Dammam.

La confrontación actual estalló a mediados de julio de 2026, cuando los rebeldes acusaron a Riad de bombardear el aeropuerto de Saná para impedir el aterrizaje de una aeronave iraní.

Los hutíes renovaron su advertencia a aerolíneas, personal aeroportuario y viajeros para que no utilicen aeropuertos saudíes, al afirmar que esas instalaciones siguen siendo vulnerables. La interrupción alcanzó también a los colegios de la capital saudí, que pasaron a la enseñanza a distancia por instrucción del ministerio de Educación, la segunda ocasión en menos de un mes.