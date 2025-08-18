$!Proyecto Portero: EU y México acuerdan estrategia para combatir red de ‘guardianes’ de los cárteles en la frontera

Los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron fortalecer el combate al tráfico ilegal de drogas, con la implementación del Proyecto Portero, que será encabezado por la DEA, para desmantelar la red de “guardianes” de los cárteles que “controlan los corredores de contrabando a lo largo de la frontera”.

Los “guardianes” son esenciales “para las operaciones de los cárteles, ya que dirigen el flujo de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos, al tiempo que garantizan el movimiento de armas de fuego y grandes cantidades de dinero en efectivo hacia México”, de acuerdo con un comunicado.

“Al centrarse específicamente en ellos, la DEA y sus socios están golpeando el corazón del mando y control de los cárteles”, destacó el gobierno de Estados Unidos. Agregó que el Proyecto Portero también tendrá la colaboración del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés).

“La integración del HSTF reúne a elementos de las fuerzas del orden, inteligencia, defensa y fiscalía, alineando prioridades y operaciones para que Estados Unidos pueda aplicar todas sus capacidades contra las redes de los cárteles”, añadió.

El Proyecto Portero incluirá un programa de formación y colaboración en uno de los centros de inteligencia de la DEA en la frontera. Reunirá además a investigadores mexicanos con integrantes de las fuerzas del orden, fiscales y funcionarios estadounidenses.

Terrance Cole, director de la DEA, afirmó que con este proyecto se busca actuar “codo con codo con nuestros socios mexicanos” y se aportará toda la “fuerza” del gobierno de los Estados Unidos.

“Se trata de un primer paso audaz en una nueva era de aplicación de la ley transfronteriza, y lo perseguiremos sin descanso hasta que estas organizaciones violentas sean desmanteladas”, consideró.