$!Pueblos afrodescendientes protegen bosques con más de 486 millones de toneladas de carbono en cuatro países amazónicos

Se trata de un estudio realizado por Conservación Internacional, publicado en la revista Nature Communications Earth and Environment, y es el primero que utiliza estadísticas, información georeferenciada y contexto histórico para medir las aportaciones de las poblaciones afrodescendientes a la conservación.

Un tercer indicador clave de esta investigación es el almacenamiento de carbono irrecuperable, un concepto para referirse a reservas de este elemento retenidas en ecosistemas clave como manglares, bosques primarios y marismas, que de perderse no podrían restaurarse durante al menos 30 años, de acuerdo con Conservación Internacional.

Esta conexión no es coincidencia, pues de acuerdo con la investigación, más del 57 % de las tierras afrodescendientes estudiadas comparten superficie con el 5 % de las áreas más biodiversas del mundo. En el caso de Ecuador este indicador es del 99 % de los territorios analizados.

Esto explica, por ejemplo, por qué países como Colombia y Brasil, que concentran el 97 % de las tierras afrodescendientes reconocidas, mostraron impactos más positivos en la conservación de los bosques amazónicos. Mientras que Surinam presentó resultados más variables, pues no hay un reconocimiento legal a la titulación de tierras, sino concesiones que limitan derechos sobre los territorios.

“Surinam es el único país en el hemisferio occidental en el que los pueblos indígenas, tribales y afrodescendientes tienen sus derechos no reconocidos, no podemos poseer tierras”, dice Jabini al recordar que por este motivo demandaron al gobierno de Surinam ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2007 por no reconocer el derecho a la propiedad comunal.

Jabini explica que esta falta de reconocimiento legal es una de las razones que expone a las poblaciones afrodescendientes a riesgos y amenazas cuando entran en conflicto con empresas extractivas o grupos dedicados a la minería ilegal.

Ante este escenario, destaca la importancia del estudio científico que demuestra el valor y la importancia de que poblaciones afrodescendientes gestionen sus territorios.

“Con eso se comprueba que somos los guardianes de estas tierras amazónicas, lo hemos venido haciendo por más de 400 años de manera sostenible”, advierte el líder Saramaka. Espera una mayor conciencia en líderes y tomadores de decisiones para que “ya no nos vean como meros demandantes de territorios.”