Putin condecora con la Medalla Pushkin a ex diputada de Morena

El Presidente de Rusia, Vladímir Putin, entregó la Medalla Pushkin a la mexicana Carolina Gaspar Ramírez, ex diputada de Morena y directora de la Casa de Cultura México-Rusia en Puebla, durante una ceremonia de condecoraciones realizada en el Kremlin, en Moscú.

La presea de la Federación de Rusia reconoce méritos sobresalientes en arte, cultura, educación, ciencias humanas y literatura rusa en el extranjero. Para ser elegible se requiere que la persona premiada acredite al menos 20 años de trayectoria en actividades culturales o humanitarias. Es la condecoración de mayor rango que otorga el Gobierno ruso en el campo de las humanidades y la preservación cultural.

En su discurso, Putin señaló que se valoran los esfuerzos de quienes buscan fortalecer los vínculos de Rusia en el extranjero.

Gaspar Ramírez pronunció su agradecimiento en ruso. “Como mexicana con mucho respeto por Rusia, su historia y cultura, traeré esta medalla con orgullo. Le aseguro, señor Presidente, que seguiré aportando todo mi esfuerzo para recuperar la amistad y colaboración entre México y Rusia”, dijo.

La Embajada de Rusia en México felicitó a la galardonada a través de redes sociales.

La condecorada mantiene vínculos con instituciones rusas desde 2013, mediante encuentros con representantes diplomáticos, actividades de promoción cultural y proyectos de cooperación académica. En enero de 2024 participó en un convenio entre la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y el Consulado Honorario de Rusia para impulsar intercambios educativos y científicos con universidades de ese país. En febrero de 2025, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) la identificó como representante del Consulado Honorario de la Federación de Rusia en Puebla y Tlaxcala.

Es hermana de Pável Gaspar Ramírez, diputado local de Morena y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, e hija de Horacio Gaspar Lima, promotor de la relación entre ambos países, quien murió en 2020.

Gaspar Ramírez es la quinta mexicana que recibe la Medalla Pushkin desde su creación en 1999. El primero fue el violonchelista Carlos Prieto, en 2008, por su trayectoria musical; ese mismo año fue distinguido el cineasta Sergio Olhovich por sus aportes al intercambio cultural entre México y Rusia, y en 2011 la bailarina Sonia Amelio, por la difusión de la danza y la música.

La entrega se realizó en el marco del Día de la Unidad Popular en Rusia, fecha en la que el Gobierno ruso otorga reconocimientos a personalidades extranjeras. México mantiene relaciones diplomáticas y canales de cooperación con Rusia pese a la invasión de Ucrania.