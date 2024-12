Putin no reconoce responsabilidad de Rusia en el accidente de avión de Azerbaijan Airlines

Por el accidente de un avión de Azerbaijan Airlines ocurrido la semana pasada en el espacio aéreo ruso, el Presidente Vladimir Putin se disculpó con su homólogo Ilham Aliyev este sábado.

Medios como The New York Times y la BBC informaron que el mandatario ruso , sin embargo, no aceptó que Rusia haya tenido responsabilidad directa en lo ocurrido.

El Kremlin informó en un comunicado que Putin le dijo a Aliyev que el trágico incidente tuvo lugar en el espacio aéreo ruso y que la llamada telefónica fue iniciada por el líder ruso.

“Putin dijo que, cuando el avión se acercaba a su destino previsto, Grozni, en el sur de Rusia, las defensas aéreas rusas habían comenzado a repeler un ataque de drones ucranianos contra el aeropuerto de Grozni y otros cercanos, según el Kremlin”, explicó The New York Times.

La oficina presidencial de Azerbaiyán confirmó que Putin había ofrecido disculpas a Aliyev, pero sugirió que la culpa era de las defensas aéreas rusas.

La BBC informó que antes del sábado, el Kremlin no había comentado sobre el accidente. Sin embargo, las autoridades de aviación rusas habían dicho que la situación en la región era “muy complicada” debido a los ataques con drones ucranianos en Chechenia.

“Expertos en aviación y otras personas en Azerbaiyán creen que los sistemas GPS del avión fueron afectados por interferencias electrónicas y que luego fueron dañados por esquirlas de los misiles de defensa aérea rusos”, informó el medio británico.

Detalló que los sobrevivientes habían informado anteriormente haber escuchado fuertes explosiones antes de que el avión se estrellara.

La caída de un avión comercial en espacio aéreo ruso fue el miércoles, en el que murieron 38 personas y otras 29 sobrevivieron.