$!Putin proclama independencia de provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk

“No pasa ni un día sin ataques en Donbás, continuamente utilizan armamento pesado, bloqueos, los asesinatos de civiles no censan y no se ve el final”, indicó Putin, quien también destacó que Occidente “prefiere no hacer caso” a esta circunstancia, “como si no existiera este genocidio”.

El mandatario ruso también denunció que las propuestas rusas en materia de seguridad enviadas a Estados Unidos y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) han sido “ignoradas”, por lo que advirtió de que, en esta situación, Rusia “no va a quedarse de brazos cruzados”.

“Recibimos muchas palabras generales, cosas secundarias, trataban de enredar las negociaciones y de todo el paquete [la no expansión de la OTAN, la no instalación de estructura militar de la Alianza cerca de sus fronteras y la vuelta a las fronteras pactadas en el acta fundacional OTAN-Rusia de 1997] no cambiaron nada”.

Además, el mandatario ruso aseguró que la OTAN “engañó” a Moscú en el asunto de la no expansión y recalcó que, según la información que manejan las autoridades rusas la intervención de occidente en Rusia “es una cuestión de tiempo”.

“En ese escenario, los riegos para Rusia crecerán de una manera significativa”, continuó, para luego decir que, según “documentos estratégicos” de la OTAN, pronto sucederán “los ataques preventivos contra los enemigos de la Alianza”.

Putin también criticó las “amenazas de chantaje”, en referencia a las sanciones que puedan imponerse contra Rusia en caso de una invasión a Ucrania, mismas que fueran anunciadas este mismo lunes 21 de febrero, desde Washington.

El Presidente ruso destacó que la Constitución de Ucrania “no permite instalar bases extranjeras en su territorio”, pero aseguró que ello “es una formalidad y se puede sortear”. Asimismo, enfatizó que cada país tiene el derecho a elegir a sus aliados”, pero también citó el principio de seguridad indivisible, que indica que no se puede reforzar su seguridad a costa de la de otros.

Putin también afirmó que Ucrania ha declarado su intención de fabricar armas nucleares, e insistió en que estas “no son palabras vacías”, porque Kiev “tiene a su disposición tecnología soviética”, por lo que la situación “empeorará más”, indicando que los rusos “no podemos hacer otra cosa que reaccionar”, y diciendo que Occidente “infla” a los ucranianos “”con armamento”.

Putin subrayó que Ucrania forma parte de la historia rusa, de su “espacio espiritual” y cuyos ciudadanos son “camaradas, amigos y tienen lazos de sangre” con los rusos. También citó el “nacionalismo” ucraniano, señalando que las autoridade de dicho país “tratan de borrar la memoria genética de todas las generaciones”.

“No es sorprendente que el nacionalismo [ucraniano] se haya vuelto rusófobo”, insistió Putin, quien también señaló que “en Ucrania no se ha formado un Estado contundente”, aseverando que las autoridades no buscan “satisfacer las necesidades del pueblo, sino satisfacer los deseos de los oligarcas”.

Según Putin, los nacionalistas ucranianos ejercen un poder “propenso a la corrupción”, que ha puesto “en riesgo los intereses reales del pueblo”, además de que los ciudadanos de Ucrania han quedado “sacrificados a sus intereses nacionalistas”.

Además, el mandatario ruso consideró que el Euromaidán –las protestas que propiciaron un cambio de régimen en 2014– “no aproximó a Ucrania a la democracia” y que dicho país se “deslizó” a la guerra civil, por lo que en la actualidad “vive una crisis social y económica aguda”, porque “robaron” el dinero que destinó la Unión Soviética.

Antes, el Kremlin anunció que Putin informó de su decisión al canciller alemán, Olaf Scholz, y al presidente de Francia, Emmanuel Macron, quienes se dijeron decepcionados. El domingo 20 de febrero, este último mantuvo conversaciones telefónicas con su homólogos estadounidense y ruso, a quienes les propuso celebrar una cumbre entre ambos, para abordar las cuestiones de seguridad y estabilidad estratégica.

Según informó el Palacio del Elíseo, tanto Putin como Biden aceptaron “en principio” participar en dicha reunión, que solo tendrá lugar si Rusia no invade a Ucrania, detallaron desde la Presidencia francesa.

No obstante, este lunes 21 de febrero, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, no confirmó que dicha reunión se haya concretado. “Es demasiado pronto para hablar sobre planes específicos para organizar cumbres [presidenciales]”, indicó.

Los líderes de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, y la República Popular de Lugansk, Leonid Pasechnik, habían pedido a Rusia que reconociera la independencia de ambos territorios, tal como planteó la semana pasada la Cámara baja del Parlamento ruso.

Los separatistas creen que es necesario que Moscú les conceda un nuevo estatus para proteger a la población y las infraestructuras civiles de la “agresión” del Ejército ucraniano. Donetsk y Luhansk están bajo control de grupos prorrusos desde 2014, cuando milicias separatistas se enfrentaron con el Gobierno de Ucrania.

La cadena británica BBC recordó que, desde entonces, pese a un acuerdo de cese el fuego firmado en 2015, en esa zona ha habido brotes frecuentes de violencia entre estos grupos y fuerzas ucranianas. Dicho conflicto ha causado la muerte de unas 14 mil personas, según cifras de la organización no gubernamental International Crisis Group.

ANUNCIAN SANCIONES CONTRA RUSIA

“Estamos dispuestos a reaccionar con un frente unido y fuerte, si decide hacerlo [...] Ciertamente si hay una anexión, habrá sanciones. Y si hay reconocimiento, pondré las sanciones sobre la mesa y los ministros decidirán”, advirtió, este mismo lunes 21 de febrero, Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, en una rueda de prensa.

En un comunicado conjunto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijeron que el bloque “reaccionará con sanciones” y “reitera su apoyo inquebrantable a la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas”.

Asimismo, la UE advirtió que el reconocimiento del Gobierno de Rusia a la independencia de las regiones separatistas del este de Ucrania Donetsk y Lugansk es una violación a la ley internacional.

En tanto que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó sobre la “acción unilateral” que podría “socavar” la soberanía de Ucrania, esto en referencia al reconocimiento de las repúblicas separatistas del este de Ucrania de parte de Rusia.

Por su parte, la Casa Blanca adelantó, este mismo lunes 21 de febrero, que el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, ordenará nuevas sanciones contra Rusia, tras el reconocimiento a regiones ucranianas separatistas.

Las medidas incluirán la prohibición de nuevas inversiones, comercio, y financiamiento de personas estadounidenses a, desde, o en las regiones separatistas en el este de Ucrania. La sede del Poder Ejecutivo de EE.UU. indicó que en breve se darán a conocer nuevas medidas en respuesta a la violación de Rusia a los tratados internacionales.