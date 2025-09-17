‘Que cante’, reta Adán Augusto López a Hernán Bermúdez, líder de ‘La Barredora’

Adán Augusto López Hernández retó a Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” y/o “Comandante H”, ex titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (SSPC), durante su Administración, y presunto líder de la organización delictiva conocido como “La Barredora”, a que “cantara” respecto a sus actividades delictivas.

“Que se esclarezca la verdad, quien tenga responsabilidades seguramente tendrá que pagarlas [...] Pues sabe cantar ¿no?”, indicó el también coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, quien reiteró que nunca tuvo alertas, avisos o informes que le hicieran ver la relación de Bermúdez Requena con el grupo criminal de “La Barredora”, además de que argumentó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) no tenía la obligación de presentarle reportes que realizaba con base en datos periodísticos.

“Yo nunca tuve como gobernador o como secretario de Gobernación un reporte, un informe, un algo [...] Yo cuando fui gobernador nunca recibí un aviso, una notificación del actuar que ahora señalan en Bermúdez”, insistió el ex mandatario estatal tabasqueño, quien reiteró su disposición a presentar a declarar, incluso sin que se lo solicitara la Fiscalía General de la República (FGR). Asimismo, aseguró no tener ninguna relación con la “La Barredora”.

“Totalmente, yo no, primero, en el espacio de tiempo que se dan esos [hechos], yo ya no estaba como gobernador [...] A Hernán yo lo conocí hace muchos años, coincidimos en el gobierno cuando yo fui presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, ahí lo conocí, él era director operativo en aquella época de Seguridad Pública”, recordó el político tabasqueño.

“Más adelante yo fui subsecretario de Gobierno y él fue director general de Seguridad Pública, lo conozco desde aquella época. Antes que al conocí a su hermano, empresario tabasqueño, a quien yo le hice algunas escrituras públicas o le presté servicios notariales. Nos volvimos a encontrar cuando yo era [candidato a gobernador], porque él se fue a trabajar en el [Partido Revolucionario Institucional] PRI. Él se fue a trabajar en el Gobierno de Roberto Madrazo [Pintado], fue subsecretario de Prevención y Readaptación Social. Con Manuel Andrade [Díaz] fue director de Reclusorios”, detalló López Hernández.