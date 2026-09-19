$!Que los atletas muestren al mundo que solo compartir conduce a la paz: León XIV

Nuestro mundo necesita urgentemente hombres y mujeres como los atletas de “Special Olympics”, “que demuestran con el ejemplo que el camino de compartir y amar es el único que conduce verdaderamente a la felicidad y la paz”, que nos recuerdan a todos “los verdaderos valores de la vida”. Porque el deporte “es uno de esos lenguajes universales que trasciende las diferencias culturales, sociales, religiosas y físicas, y logra unir a las personas, haciéndolas participantes del mismo juego y protagonistas de victorias y derrotas compartidas”. Así, el Papa León XIV, citando también a su predecesor Francisco, saludó esta mañana en la Sala Clementina a una delegación de aproximadamente 150 atletas, entrenadores y funcionarios italianos de las Olimpiadas Especiales que participaron en los Juegos Mundiales de Invierno Turín 2025.

“Amo el deporte; enseña valores auténticos”: León XIV A los miembros de la organización internacional que promueve el deporte para personas con discapacidad intelectual, el Papa les expresó de inmediato su alegría por compartir con ellos “la alegría de los eventos deportivos que han vivido”. “Como saben, yo también amo el deporte y estoy convencido de su gran valor educativo, porque educa a las personas en valores nobles y auténticos”. El deporte es compartir los frutos de la perseverancia Además, para León XIV, la actividad deportiva ofrece la oportunidad de “dar testimonio de estos valores en la actividad competitiva y amateur, y sobre todo en la vida de los atletas”. “Practicar deporte significa comprometerse con seriedad y esfuerzo, y luego compartir los frutos de la perseverancia con lealtad, confianza, apertura, espíritu de equipo y valentía. Ustedes hacen todo esto y muestran su belleza de una manera verdaderamente especial, tanto a quienes participan y ven sus competiciones como a quienes los conocen y se encuentran con ustedes”.

Francisco y el deporte que une a las personas El Pontífice recordó entonces las palabras del Papa Francisco durante su encuentro el 13 de octubre de 2017 con un grupo de atletas de las Olimpiadas Especiales, organización fundada en 1968 por Eunice Kennedy Shriver, hermana del presidente estadounidense John F. Kennedy. El deporte, dijo, “es uno de esos lenguajes universales que trasciende las diferencias culturales, sociales, religiosas y físicas, y logra unir a las personas, haciéndolas participantes del mismo juego y protagonistas conjuntas de victorias y derrotas”, confiándoles en particular este testimonio. Gracias por su alegría y mensaje positivo León XIV se dirige a los atletas italianos de las Olimpiadas Especiales, agradeciéndoles «la alegría genuina que transmiten, el mensaje positivo que encarnan», y animando a todos —atletas, entrenadores, directivos, asistentes y colaboradores— “a continuar su labor con entusiasmo”. Finalmente, los encomienda a la intercesión de María y de San Piergiorgio Frassati, “un joven atleta como tú que, enamorado de Jesús, junto con muchos amigos, supo traducir los valores del deporte en una vida buena y generosa, en una vida santa”.