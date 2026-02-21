$!Que ningún joven quede al margen en su sueño de un mundo mejor: Papa León XIV

El Proyecto Policoro nació como una experiencia eclesial y es fruto de la imaginación de una Iglesia que no solo quiere hacer algo por los jóvenes, sino que también los convierte en protagonistas de su propio camino y del futuro de cada territorio. Con ustedes, somos una Iglesia al servicio del mundo, como la levadura en la masa. Con estas palabras, el Papa León XIV recordó el valor de la iniciativa de la Conferencia Episcopal Italiana, fundada en 1995 para combatir el desempleo juvenil, primero en el sur y luego en todo el país. Esta mañana, 21 de febrero, se reunió con 350 participantes del proyecto en la Sala Clementina del Palacio Apostólico, conmemorando su trigésimo aniversario. Dirigiéndose a los numerosos jóvenes presentes, el Papa los describió como «el bello rostro de una Italia que no se rinde, no se rinde, se arremanga y se levanta». Durante más de treinta años ustedes han sembrado una inmensa cantidad de bondad que vale la pena contar: jóvenes que se han involucrado en la vida social y política; vidas que han sido revitalizadas gracias al Evangelio y a la doctrina social de la Iglesia. Ningún joven puede quedar “al margen” León XIV destaca que, gracias al Proyecto Policoro, muchos han dicho “no” a la “corrupción, la explotación laboral y la injusticia”, que “algunos bienes confiscados a la mafia se han convertido en inversiones sociales; se han creado cooperativas que han ayudado a ciudades y regiones a prosperar”. Así, “muchos jóvenes han recibido apoyo para crear actividades empresariales” y se han dedicado horas “en escuelas y parroquias para educar sobre el significado del trabajo y la justicia, para construir la paz y para concienciar sobre el bien común”. Han sanado las heridas de jóvenes marginados, desilusionados y desconectados. ¡Gracias por todo el bien que han sembrado! Gracias porque entienden claramente que ningún joven en la vida puede quedar “al margen”, sino que debe recibir apoyo para alcanzar sus sueños y mejorar el mundo.

Un proyecto que busca evangelizar el mundo del trabajo Recordando que el Proyecto nació de la creatividad pastoral de los directores nacionales de pastoral social, Cáritas y pastoral juvenil de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), inspirados por la Convención Eclesial de Palermo, que “solicitó una atención específica al sur del país”, el Pontífice reconoció que ha crecido buscando “evangelizar el mundo del trabajo”. Hoy, se ha convertido en “una imagen vibrante y juvenil de lo que la Iglesia puede y debe ser al servicio del país”. Pero, sin duda, no es momento de detenerse. Su compromiso sigue siendo necesario, especialmente en tiempos de invierno demográfico, con la despoblación en las zonas más vulnerables del país y con los jóvenes en riesgo de desmotivarse y aislarse. Nadie debe ser desatendido. Nadie debe sentirse abandonado. Las cuatro referencias para continuar el viaje León XIV se dirigió entonces a los “líderes comunitarios”, los verdaderos protagonistas del Proyecto, recordándoles que “las diócesis los eligen y los llevan de la mano, y ustedes apoyan a los jóvenes que buscan un camino en el empleo, la economía y la sociedad”. Así, después del sur de Italia, también se involucraron otras zonas: “los lugares más resistentes” y “las personas más resignadas”. Para ellos, el Papa reintrodujo idealmente los cuatro principios rectores para continuar el camino. El primero es el Evangelio, que, como escribió el padre Mario Operti, uno de los creadores del Proyecto junto con monseñor Giuseppe Pasini, con su riqueza “puede realmente cambiar la vida de las personas y ayudarlas a avanzar”.

La Doctrina Social de la Iglesia como Guía La segunda referencia es la enseñanza social de la Iglesia, que debe estudiarse para “amar este tiempo” y tener “las herramientas para interpretar la realidad”. La centralidad de la persona humana, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, el destino común de los bienes, la participación, la ecología integral y la paz nos guían en la construcción de una sociedad según el plan de amor de Dios para la humanidad. Fomentando redes comunitarias para que sean la sal de la tierra El tercer recurso recordado por León XIV es la comunidad, porque el trabajo, la economía, la política y la comunicación “no se sostienen en el genio de dirigentes solitarios, sino en el de expertos en relaciones sociales”. Cuando la vida comunitaria crece, tanto en la sociedad como en la Iglesia, creamos las condiciones para que la vida florezca. Serán generadores cada vez que cultiven redes comunitarias.