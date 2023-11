La escuela Vega del Río Palacios no es ajena al problema del acceso al agua y el saneamiento. El centro cuenta con un pozo perforado que, mediante una bomba eléctrica, alimenta un depósito y, a través de tuberías, el agua llega a los baños, pilas y cocina.

En la zona rural del Caribe de Costa Rica las lluvias, especialmente en la segunda mitad del año, son intensas y frecuentes y esto provoca desperfectos en el suministro eléctrico. “En el tiempo de invierno se producen rayerías o el tendido eléctrico tiene obstrucciones, entonces la luz se suspende”, explica Luis Jiménez, director del centro educativo.



Agua y electricidad

Sin electricidad, no es posible bombear agua hacia el tanque y los estudiantes no pueden usar los baños, higienizarse ni beber agua. El Ministerio de Educación Pública (MEP) establece la obligatoriedad del acceso al agua en los centros educativos para garantizar la salud y salubridad de los estudiantes. Por eso, cuando esto ocurre, la escuela cierra y las niñas y los niños pierden días de clase.

Juan Pablo tiene claro que sin agua no hay educación, ni recreos, ni risas con sus amigos: “Siempre que venimos de los recreos venimos con sed, porque siempre jugamos a la mejenga (partido de fútbol). No podríamos tomar agua, no podríamos lavarnos las manos, no se podrían lavar los trastes”.