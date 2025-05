¿Qué son los “Casinos Sociales”?

Además de los formatos de juego ya conocidos, los operadores buscan constantemente nuevas direcciones que ayuden a atraer a más usuarios y a hacer la esfera aún más atractiva para jugadores e inversores. Así, el mercado está desarrollando activamente la esfera del «casino social». Según Research and Marketers, este nicho tiene un gran potencial de crecimiento en el mercado internacional. La cifra de beneficios de los casinos sociales ascenderá a 7.990 millones de dólares a finales de 2024. R&M predice que el mercado de los casinos sociales aumentará la cifra actual hasta los 11.200 millones de dólares en 2028, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 8,8%. De acuerdo, son cifras bastante sólidas para un nicho que no está directamente relacionado con el juego.

¿Qué es un casino social?

Los casinos sociales no necesitan licencia porque no implican jugar por dinero real. Este factor abre directamente más oportunidades de llegar a un amplio segmento de público de diferentes edades y sexo. Este criterio permite a los operadores llevar a cabo sus actividades en regiones donde el juego está regulado por ley.

En palabras sencillas, un casino social es una plataforma en línea que permite a los usuarios jugar a varios tipos de juegos de azar, como tragaperras, póquer, ruleta, blackjack, juegos de choque, etc. Suena como un casino normal, ¿verdad? Pero la principal diferencia entre ambos es que en un casino social se juega de la misma manera, pero sin apuestas financieras reales, diferentes donaciones y oportunidades de ganar dinero real. Sin el desembolso financiero obligatorio, el jugador puede conseguir por sí mismo una experiencia de juego segura y un abanico de oportunidades bastante amplio, lo que sitúa a este formato entre los líderes del sector. ¿Por qué «social»? La mayoría de estos casinos están integrados con las redes sociales, ofreciendo a los jugadores un espacio para la socialización, la competición y el espíritu de equipo, además del juego y el entretenimiento. Las redes sociales son el catalizador por el que el proyecto se desarrolla por sí mismo: los jugadores mantienen un ambiente de comunidad, comparten sus logros en el juego con sus amigos en las redes sociales, luchan por los primeros puestos de la clasificación y comparten consejos entre ellos.. Paralelamente a la emoción, el usuario también puede sentir el espíritu de competición, la motivación para ganar, el deseo de bombear sus habilidades en el juego y conseguir una comunidad de personas afines. El juego imita por completo un casino real con todos los efectos visuales, gráficos y sonoros. Pero, además de las opciones gratuitas, cada jugador puede comprar por dinero real la moneda interna del juego, ya sean phantoms, koins o cristales, por los que puede conseguir más funciones en el juego (desactivación de anuncios, tiradas de ruleta extra, doble bonificación, etc.).

¿Cómo y cuándo surgió el casino social?