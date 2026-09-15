Quirino Ordaz da el Grito de Independencia en España

El ex Gobernador de Sinaloa y actual Embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, encabezó en Madrid la ceremonia del Grito de Independencia, como parte del evento denominado “El Grito en el Mundo Fiestas Patrias”.

El acto protocolario se realizó en la Plaza de Chamberí y fue transmitido en vivo a través de las redes sociales de la Embajada de México en España, donde se pudo observar a Ordaz Coppel portando la bandera tricolor para encabezar la ceremonia.

“Mexicanos, vivan los héroes que nos dieron patria y libertad”, expresó el Embajador, seguido de las tradicionales arengas patrias.

Aunque en la transmisión no se apreciaba al público en la toma, sí se escucharon las voces de los asistentes respondiendo con los tradicionales “¡Viva!” a las expresiones del Embajador.

A través de sus redes sociales, la Embajada de México en España destacó el significado de la ceremonia y escribió.

“El Emb. @quirino_ordaz encabezó la ceremonia del Grito de Independencia, compartiendo con nuestra comunidad un momento de orgullo, tradición y emoción”, se puede leer.

Luego de encabezar el acto, Ordaz Coppel, acompañado por su esposa, Rosy Fuentes de Ordaz, participó en la entonación del Himno Nacional Mexicano.

La celebración de las Fiestas Patrias incluyó diversas actividades culturales para la comunidad mexicana en España.

Previo a la ceremonia se presentó el Circo Atayde Hermanos, una de las agrupaciones circenses de mayor tradición en México, además del Ballet Leyendas de México.

Después del acto protocolario, la celebración continuó con la intervención del mariachi Sentimiento Mexicano, encargado de poner música mexicana al encuentro.

La ceremonia formó parte de las actividades organizadas por la representación diplomática mexicana en España para conmemorar el inicio de la Independencia de México y compartir las tradiciones nacionales con la comunidad mexicana que radica en ese país.

Ordaz Coppel, quien fue Gobernador de Sinaloa de 2017 a 2021, ocupa actualmente la representación diplomática de México en España.