Ratas, enfermedades, hacinamiento, sed... los relatos del horror en Gaza por las condiciones que impone Israel

“El fracaso en satisfacer las necesidades básicas de los niños en Gaza los está atrapando en un ciclo interminable de sufrimiento”. Con estas palabras, Salim Oweis, especialista en comunicación de UNICEF, abrió hoy la rueda de prensa en el Palacio de las Naciones. Su mensaje no se basó en estadísticas frías, sino en los testimonios desgarradores de padres y madres que ya no pueden proteger a sus hijos.

Las historias recogidas durante la última semana ilustran una realidad que las cifras por sí solas no logran transmitir. Hind, por ejemplo, no ha podido dormir desde que su hija Masa, de cuatro años, fue mordida por una rata durante la noche. Como muchas familias, se refugiaron en el segundo piso de un edificio donde las aguas residuales se filtran por el techo y los roedores trepan por las tuberías expuestas.

Amani intenta cada día limpiar las profundas lesiones y llagas que cubren la cabeza, la espalda y las piernas de su hija Lemar, de siete años, producto de una infección bacteriana. Lo hace con el poco agua limpia que logra conseguir, mientras su hija grita de dolor. La madre de Abdallah cuenta que su hijo desarrolló una infección cutánea porque viven en una tienda junto a arena contaminada con heces. Ha consultado a médicos y necesita con urgencia medicamentos, agua limpia y productos de higiene para que pueda sanar.

Abdel Aleem relató que su hijo Ahmad, de apenas ocho meses, y su cuñada embarazada fueron mordidos por ratas hace unas semanas. Han colocado sacos de arena alrededor de la tienda para protegerse, pero los roedores los mastican sin esfuerzo: detenerlos resulta inútil. El hilo conductor de todas estas conversaciones es la impotencia de padres que ya no pueden cumplir con lo más instintivo: proteger la salud y la seguridad de sus hijos.

Condiciones de vida que multiplican el riesgo

Para entender por qué ocurre esto, basta con observar las condiciones en las que se ve obligada a vivir la población. Gaza ya era uno de los lugares más densamente poblados del mundo. Ahora, las personas están hacinadas en aproximadamente el 40 % del espacio que les queda, refugiándose entre edificios destruidos, escombros y residuos sólidos que se acumulan sin cesar.

Las familias de toda Gaza no tienen suficiente agua limpia. Se ven obligadas a elegir entre beber, lavarse o cocinar con lo poco que tienen. UNICEF intenta llegar a tantas personas como posible, hasta un millón y medio de personas al mes, pero se enfrenta a obstáculos significativos que limitan su capacidad de respuesta.

Tres barreras que frenan la ayuda humanitaria

En primer lugar, los ataques mortales contra operaciones de agua. Recientemente, en el punto de llenado de Al Mansoura, dos conductores de camiones contratados por UNICEF fueron asesinados mientras intentaban recoger agua. Esta estación principal, de la que dependen más de un cuarto de millón de personas, es ahora inaccesible.

En segundo lugar, los artículos necesarios para mantener los sistemas de agua y reparar la infraestructura dañada, como aceite lubricante, productos químicos para tratamiento de agua y repuestos, no están entrando en la escala necesaria. Esto impide reparar los sistemas con la rapidez requerida y pone en riesgo de fallo a los que aún funcionan por falta de mantenimiento y sobreuso. Si no se pueden reparar, la dependencia del transporte en camiones cisterna aumenta, un método mucho más costoso y menos eficaz para llegar a la población.

En tercer lugar, los residuos sólidos se acumulan día tras día. Junto con los escombros, necesitan ser retirados a una escala que actualmente es imposible, porque no queda espacio accesible donde depositarlos.

El impacto en la salud infantil

Las consecuencias son ahora ampliamente visibles: niños con infecciones respiratorias, diarrea acuosa aguda, y más de la mitad de los hogares reportando enfermedades cutáneas. Pulgas, piojos y sarna son comunes. Cada vez más niños requieren hospitalización, y todo esto ocurre sin un solo hospital completamente funcional en Gaza.

El panorama es igualmente crítico en cuanto a nutrición infantil. Si bien se ha logrado revertir la hambruna declarada, el número de niños desnutridos y vulnerables sigue siendo extremadamente grave. Más de dos años de inseguridad alimentaria, vivienda precaria, acceso limitado al agua, condiciones sanitarias terribles y brotes frecuentes de enfermedades han dejado a la población en una situación de extrema vulnerabilidad. Sin suficiente agua limpia y combustible para cocinar comidas adecuadas, incluso los niños que se recuperan con tratamiento vuelven a caer rápidamente en un ciclo de desnutrición, cuyos efectos pueden durar toda la vida.

Un llamamiento a la conciencia y a la acción

“Ningún padre debería estar en la posición de no poder proporcionar a su hijo las necesidades básicas para mantenerlo sano. Ningún padre debería tener que ver cómo su hijo se retuerce de dolor por lesiones o se debilita por una diarrea totalmente prevenible. Que esto esté ocurriendo debería ser, para todos, completamente inconcebible”, afirmó Oweis.

El acceso al agua, a alimentos nutritivos adecuados y a la atención sanitaria no debería ser condicional para ningún niño, en ningún lugar. UNICEF hace un llamamiento para que se garantice un acceso seguro y sin trabas para llevar a cabo operaciones humanitarias, para que se levanten las restricciones sobre los artículos necesarios para reparar y mantener rápidamente los sistemas de agua y saneamiento, y para que se respete el derecho internacional humanitario.

Solo entonces, concluye el organismo de Naciones Unidas, los niños de Gaza podrán empezar a liberarse del ciclo de sufrimiento en el que están atrapados.