$!Raúl Castro habría sufrido accidente cerebrovascular: esto se sabe sobre su estado de salud

Desde su última aparición pública el 13 de agosto de 2026 , durante el acto por el centenario del nacimiento de su hermano Fidel en el teatro Karl Marx de La Habana, Raúl Castro no ha vuelto a ser visto en eventos oficiales ni en imágenes difundidas por los medios cubanos.

La información compartida por el medio de comunicación procedente de Florida, Estados Unidos, detalla que el accidente cerebrovascular habría tenido lugar desde hace varios días, pero que en las últimas horas se habría empeorado , por lo que Castro, de 95 años, estaría siendo asistido con equipo para mantenerlo con vida.

Raúl Castro Ruz , ex Presidente de Cuba, supuestamente se encuentra enfermo de gravedad debido a que sufrió de un accidente cardiovascular , de acuerdo con información compartida por el Diario Las Américas .



¿Qué es un accidente cerebrovascular?

Un accidente cerebrovascular es una emergencia médica que se produce cuando se interrumpe el flujo sanguíneo al cerebro, ya sea debido a una obstrucción o a una hemorragia.

La falta de flujo sanguíneo puede provocar la muerte de células cerebrales y complicaciones graves, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

Existen varios tipos de accidentes cerebrovasculares, entre los más comunes se encuentran:

• Isquémico: cuando un coágulo sanguíneo obstruye un vaso sanguíneo del cerebro, lo que provoca la pérdida del flujo sanguíneo.

• Hemorrágico: es una hemorragia cerebral por rotura de un vaso sanguíneo del cerebro, con pérdida de sangre.

• Transitorio: es un breve periodo de tiempo con síntomas similares a los accidentes cerebrovasculares, causado por un breve bloqueo del flujo sanguíneo del cerebro.

El padecimiento puede provocar una una amplia gama de complicaciones como: edema cerebral, afasia, dificultad para tragar, neumonía por aspiración, crisis convulsivas, depresión y úlceras de decúbito.



10 años como presidente de Cuba

Desde muy joven Ruz participó en la lucha revolucionaria junto a su hermano Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara, además de que durante décadas jugó un papel importante al interior del aparato militar cubano, heredando la presidencia de forma provisional en 2006, después de que su hermano enfermara de gravedad, aunque no fue hasta 2008 que fue designado oficialmente mandatario de Cuba, puesto que ocupó hasta 2018.

Durante su mandato, Raúl Castro impulsó reformas económicas que, aunque tuvieron limitaciones, fueron las mayores desde el colapso de la Unión Soviética, de acuerdo con la BBC.

Entre sus principales acciones como mandatario de Cuba destaca que su gobierno amplió el espacio para negocios privados, flexibilizó algunas restricciones migratorias y autorizó la compraventa de automóviles y viviendas.

Con Raúl Castro como presidente, algunas organizaciones internacionales especializadas en derechos humanos siguieron denunciando la falta de libertad de expresión, así como represión a opositores, como ocurrió durante el periodo de Fidel Castro.



Gobierno de Raúl Castro reavivó la relación de Cuba con Estados Unidos

Uno de los momentos más importantes de su gobierno tuvo lugar en 2014, cuando anunció junto a Barack Obama, que en ese entonces era Presidente de Estados Unidos, el inicio del deshielo diplomático entre las naciones que presidían, después de más de medio siglo de choques y hostilidades.

La renovación del acercamiento permitió la reapertura de las embajadas, el aumento de los viajes y contacto entre ambas naciones, incluso en el año 2016, Obama visitó La Habana.

Sin embargo, el acercamiento se truncó y las expectativas sobre los acuerdos se vieron limitadas con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2017, un año previo a que Castro le cediera el poder a Miguel Díaz-Canel.

Actualmente, la relación volvió a ser hostil, ya que incluso durante este año enfrenta una imputación en Estados Unidos por su presunto papel en el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

La influencia de Raúl Castro tras dejar la Presidencia

Tras dejar formalmente el poder, Raúl Castro ha mantenido una influencia importante en Cuba, ya que mantiene el título honorífico de líder de la Revolución Cubana y el rango militar de General de Ejército.

En 2021 entregó la dirección del Partido Comunista, lo que las autoridades presentaron como el cierre de la generación histórica de la Revolución. De acuerdo con la BBC, sigue siendo la figura más poderosa en la estructura de poder, especialmente en temas militares y de seguridad.

Después de su retiro oficial, ha continuado apareciendo en actos clave del régimen, como desfiles militares y conmemoraciones revolucionarias, generalmente junto a Díaz-Canel y la cúpula del partido.