Reaccionan líderes ante la victoria de Donald Trump

Ante la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, líderes mundiales reaccionaron en sus redes sociales o por medio de comunicados oficiales.

Aunque todavía no se ha declarado oficialmente el triunfo de Donald Trump, varios mandatarios y líderes políticos del mundo han enviado sus felicitaciones al republicano, quien la madrugada de este miércoles pronunció un discurso de victoria sobre la demócrata Kamala Harris.

Kamala Harris, candidata demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, reconoció su derrota electoral ante Donald Trump y manifestó su disposición para una transición ordenada del poder, tras los resultados de los comicios celebrados el martes.

“Sé que la gente está experimentando muchas emociones, pero debemos aceptar los resultados de la elección. Hablé con el virtual Presidente Donald Trump y lo felicité por su victoria, también le dije que lo ayudaríamos con la transición y que comenzaría un traslado pacífico de poderes”, dijo Harris.

El Presidente estadounidense, Joe Biden, llamó por teléfono a Donald Trump para felicitarlo por su victoria en las elecciones y ofrecer una transición de gobierno tranquila.

En un comunicado, la Casa Blanca informó de que Biden mostró su compromiso por “una transición pacífica y enfatizó en la importancia de trabajar de forma conjunta para unir el país”, para lo que le invitó a una reunión en la Casa Blanca.

El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó su desempeño electoral como “¡la mayor remontada de la historia!”.

”Su histórico regreso a la Casa Blanca representa un nuevo comienzo para Estados Unidos y un poderoso compromiso renovado con la gran alianza entre Israel y Estados Unidos”, afirmó Netanyahu. “¡Es una enorme victoria!”.

El Presidente francés, Emmanuel Macron, felicitó a Trump y dijo estar listo para volver a trabajar con él por la paz y la prosperidad, cada uno con sus convicciones.

En una breve primera reacción en su cuenta de X, Macron señaló que está “listo para trabajar juntos como lo supimos hacer durante cuatro años”, en referencia al anterior mandato de Trump.

El Presidente de Ucrania en tiempos de guerra, Volodymyr Zelenskyy, felicitó a Trump el miércoles por lo que llamó una “impresionante victoria electoral”, y dijo que esperaba “una era de unos Estados Unidos de América fuertes bajo el liderazgo decisivo del presidente Trump”.

”Recuerdo nuestra gran reunión con el presidente Trump en septiembre , cuando discutimos en detalle la asociación estratégica entre Ucrania y Estados Unidos, el Plan de Victoria y las formas de poner fin a la agresión rusa contra Ucrania”, dijo Zelenskyy en una publicación en las redes sociales, y agregó que su país estaba interesado “en desarrollar una cooperación política y económica mutuamente beneficiosa que beneficiará a ambas naciones”.

Leonid Slutsky, quien encabeza el Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal de Rusia, o parlamento, fue citado el miércoles por la agencia de noticias estatal RIA Novosti del país diciendo que una victoria de Trump ofrecía “una oportunidad para un enfoque más constructivo al conflicto ucraniano”.

“¿Podemos esperar cambios en la manera de abordar el papel de Estados Unidos en el conflicto ucraniano, que ha sido alimentado por la administración demócrata desde 2014? A juzgar por la retórica electoral (si es que todavía se puede creer), el equipo republicano no va a enviar más y más dinero de los contribuyentes estadounidenses al horno de una guerra por poderes contra Rusia”, dijo Slutsky. “Tal vez exista una oportunidad para un enfoque más constructivo en este caso”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo el miércoles que la reelección de Trump “no es motivo de preocupación” para México, a pesar de la reciente amenaza del presidente electo de imponer un arancel masivo del 25 por ciento a las importaciones mexicanas a menos que su gobierno detenga lo que llamó una “ataque de criminales y drogas” que cruza la frontera sur de Estados Unidos.

“Somos un país libre, independiente, soberano y habrá buenas relaciones con Estados Unidos”, afirmó Sheinbaum, y agregó que consideró “prudente esperar” para extender las felicitaciones al ganador de las elecciones estadounidenses hasta que se anuncien los resultados oficiales.

“Para todos los mexicanos no hay motivo de preocupación, para nuestros paisanos y paisanas [en EU] , para sus familiares que están aquí, para los empresarios y empresarias mexicanas, no hay motivo de preocupación”, dijo Sheinbaum.

“Acabo de felicitar a @realDonaldTrump por su elección como presidente de los Estados Unidos”, dijo el miércoles el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y agregó en su publicación en las redes sociales que el “liderazgo de Trump será nuevamente clave para mantener fuerte a nuestra Alianza. Espero trabajar con él nuevamente para promover la paz a través de la fuerza a través de la #OTAN”.

Trump ha criticado a muchos de los miembros europeos de la alianza de la OTAN por no comprometer al menos el 2 por ciento de su PIB nacional a sus presupuestos de defensa.

Fatemeh Mohajerani, portavoz del régimen islámico gobernante de Irán, apareció el miércoles en la cadena de televisión estatal del país IRIB y fue citada descartando el impacto potencial de la victoria electoral de Trump en medio del enfrentamiento de su país con Occidente por su apoyo a grupos armados en todo el Medio Oriente y su programa nuclear.

“La elección del presidente de Estados Unidos no nos importa”, dijo, según una traducción de sus comentarios en los medios estatales. Agregó que las políticas tanto de Estados Unidos como de Irán son “fijas y no cambian con el cambio de individuos”, y agregó que no habrá “impacto en las condiciones de vida de la gente” en Irán, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca.

Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina que administra Cisjordania ocupada por Israel, felicitó a Trump por su reelección y le deseó éxito.

En su mensaje, publicado el miércoles en el sitio web de la agencia de noticias de la Autoridad, WAFA, Abbas expresó su esperanza de trabajar con Trump por la paz y la seguridad en la región, subrayando el compromiso del pueblo palestino con la búsqueda de la “libertad, la autodeterminación y la condición de Estado, de conformidad con el derecho internacional”.

“Seguiremos firmes en nuestro compromiso con la paz y confiamos en que Estados Unidos apoyará, bajo su liderazgo, las aspiraciones legítimas del pueblo palestino”, dijo, dirigiéndose a Trump.