Recibe Trump en la Casa Blanca a Zelenski y otros líderes europeos

El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y otros líderes europeos, como el Mandatario francés Emmanuel Macron, fueron recibidos la mañana de este lunes en la Casa Blanca por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El motivo de la reunión es buscar poner término a la guerra entre Rusia y Ucrania, y se da a unos días de que Trump se reunió en Alaska con el Presidente ruso Vladimir Putin.

Además de Zelenski y Macron, llegaron también a la reunión la Presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen; el Primer Ministro del Reino Unido, Keir Starmer; la Presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.